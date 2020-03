Congo-Kinshasa: Constructions anarchiques et spoliation des immeubles de l'Etat au Sud-Kivu - Pius Muabilu pour la fin de l'anarchie

Le Ministre de l'urbanisme et habitat avait déploré, lors de son séjour dans la partie Est du pays il y a quelques jours, les constructions anarchiques et spoliation des maisons et des immeubles de l'Etat par des individus sans qualités, ni titres.

Pius Muabilu avait fait un constat amer face à cette situation désastreuse lors de sa visite dans la province du Sud-Kivu, et avait pris un certain nombre de mesures pour mettre fin à cette anarchie. Il s'agissait de la démolition de toutes les constructions érigées sur des sites à haut risque, précisément dans la commune d'Ibanda.

Ce mardi 17 mars 2020, le ministre d'Etat et le gouverneur du Sud-Kivu, Théo Ngwabidje, ont passé en revue cette situation et ont pris l'engagement d'assainir le secteur de l'urbanisme et habitat dans cette province.

Pius Muabilu tient, en effet, à l'application de toutes les mesures récemment annoncées.

"Vous êtes sans ignorer aujourd'hui que le Sud-Kivu présente de nombreux problèmes d'urbanisation et cela cause des morts à chaque pluie. Le ministre d'Etat, Pius Muabilu, qui a visité la province dernièrement tient absolument à ce que l'ordre revienne dans ce secteur. Il nous a instruit d'assainir et de réorganiser les services de l'Urbanisme et habitat et on a répertorié un nombre de sites inconstructibles. Le ministre d'Etat veut que tous ceux qui ont construit sur des sites à haut risque soient délocalisés pour éviter des morts", a déclaré le gouverneur Ngwabidje, au sortir de l'audience.

Il est donc intolérable, selon lui, que l'on assiste à des pertes en vies humaines puisque les services de l'urbanisme et habitat de l'époque ont octroyé des autorisations de bâtir et de certificats sur ces sites. "Il faut que ces personnes quittent ces lieux, où le danger ou la mort est proche. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat a tout notre soutien pour remettre de l'ordre dans son secteur", a-t-il déclaré.

Le gouverneur du Sud-Kivu souligne également que le ministre d'Etat Pius Muabilu a insisté pour que le partenariat public-privé soit respecté en ce qui concerne la location des immeubles de l'Etat et la paie des loyers. Théo Ngwabidje a cependant promis de faire appliquer les mesures prises par Pius Muabilu.