Congo-Kinshasa: Coronavirus - Les écoles de la Gombe prennent des mesures préventives de propagation

Le Coronavirus ou Covid-19, est un virus qui ravage l'humanité et touche déjà Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, inquiète énormément la population. Avec la vitesse de la propagation de cette pandémie, il est demandé une observation des règles d'hygiène pour éviter, soit amoindrir le risque de sa propagation. Certaines écoles de la Gombe ont pris des mesures préventives.

En attendant les décisions du Gouvernement sur la fermeture ou non des écoles et universités dans le cadre de prévention de la propagation de la pandémie, les écoles de la Gombe dont le lycée Bosangani, lycée Sacré cœur, Source de vie et tant d'autres, sensibilisent les élèves sur les mesures préventives pour éviter la contamination au coronavirus. A l'entrée de chaque établissement l'on aperçoit les laves mains, les savons et les gels hydro alcoolique.

«On a déployé un agent à l'entrée pour contrôler chaque visite avec un désinfectant qui permet de se laver les mains qui sont les premières voies d'infection du virus qui sont déjà quelque part ralenti. Nous profitons de cette saison pour sensibiliser les enfants beaucoup plus sur les méthodes d'hygiènes, de santé, de propreté. C'est un milieu scolaire, les enfants ont l'habitude de jouer, toucher... », a laissé entendre Jonathan, administratif des écoles chrétiennes Source de vie. Les élèves sont bien informés sur le virus dans leurs écoles, l'un d'entre eux s'est confié à votre journal. «Pour le coronavirus on m'a dit qu'il faut prendre le savon et laver les mains. C'est une maladie qui fait souffrir le monde», a déclaré un élève trouvé au sortir des cours.

Déjà, quatre cas sont confirmés à Kinshasa d'après le Docteur Muyembe Tamfum en marge de la séance académique avec les Députés nationaux à l'hémicycle.