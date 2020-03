Algérie: Discours du président Tebboune - La presse nationale revient sur les mesures de lutte contre le coronavirus

Alger — La presse nationale a réservé de larges espaces mercredi au discours à la Nation mardi soir du président Abdelmadjid Tebboune, relatif aux mesures prises par l'Etat pour lutter contre le coronavirus, et rassurer les Algériens quant aux dispositions sanitaires prises pour leur sécurité.

"Corona, une question de sécurité nationale", titre en une "Al Khabar", alors qu'El Moudjahid annonce quant à lui "12 mesures pour contrer le coronavirus". Pour "Le Soir d'Algérie", il s'agit de "situation grave, mais maitrisable", alors qu"'El Watan", sous le titre "Abdelmadjid Tebboune assure que l'Etat a pris ses dispositions pour lutter contre le coronavirus", écrit en une que "des moyens supplémentaires seront engagés".

Echourouk revient, en annonçant en "une" les "12 décisions urgentes pour lutter contre le Coronavirus" sur le discours du chef de l'état.

Le Quotidien d'Oran revient quant à lui sur "les 12 décisions de Tebboune".

Dans son commentaire sur le discours à la Nation du président de la République et les mesures de sécurité annoncées pour lutter contre le coronavirus, l'Expression relève que "le président de la République se voulait ferme, déterminé et rassurant". "Il a réussi sur les trois tableaux", affirme le même quotidien, avant de souligner qu'en mettant en avant la fermeté de l'Etat, dont la mission principale a toujours consisté à veiller sur la santé et la quiétude des citoyens, Abdelmadjid Tebboune n'a pas fait dans le «démocratisme» béat."

El Moudjahid, lui, relève de son côté que "grâce aux actions de sensibilisation et d'informations menées sans relâche par les pouvoirs publics, et les médias tous segments confondus, aux efforts déployés par des membres de la société civile, nos compatriotes prennent de plus en plus conscience de la gravité du coronavirus".

Dans son discours à la Nation, le président Tebboune avait souligné que "je voudrais vous rassurer que l'Etat demeure fort, pleinement conscient du caractère sensible de la conjoncture, à l'écoute des préoccupations des citoyens, soucieux du respect des libertés et des droits, et tout autant responsable de la protection des personnes et des biens".

"Je vous avais promis sincérité et honnêteté, et voila aujourd'hui que je tiens ma promesse. Les cadres loyaux de l'Etat et des Algériens consciencieux sont parvenus, jusque là, à contenir le niveau de propagation de la pandémie au stade II selon les standards de l'OMS. Même si cette pandémie venait à passer au stade III vous devez savoir que nous avons pris toutes les mesures nécessaires", a-t-il soutenu.