Algérie: Coronavirus - Safex reporte toutes les manifestations prévues en mars et avril

Alger — La Société algérienne des foires et exportations (Safex) a annoncé le report de l'ensemble de ses foires et manifestations programmées pour les mois de mars et avril, et ce, par mesure de prévention contre la propagation du Coronavirus (Covid-19).

"Nous portons à votre connaissance que par précaution face à l'inquiétude soulevée par la propagation, dans le monde, du coronavirus (Covid-19), Safex se trouve dans l'obligation de différer toutes les manifestations prévues de se tenir durant le mois de mars et avril au palais des expositions, Pins maritimes à une date ultérieure", a écrit la société sur sa page facebook.

Selon le programme des manifestations publié sur le site web de Safex, il s'agit du Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables (programmé du 9 au 11 mars), le Salon international de l'olive, huile d'olive et dérivés de l'olivier (11-14 mars), le Salon international des technologies des ascenseurs et des escaliers mécaniques "Lift Expo" (16-18 mars), le Salon de la sécurité routière (23-25 mars), Games and Comic con Maghreb (26-28 mars) et le Salon international du tourisme d'Alger (25-28 mars).

"Il ne s'agit pas d'une annulation mais d'un report dans le cadre des mesures de prévention sanitaires prises par la société", a déclaré à l'APS un responsable à la Safex, précisant que les nouvelles dates de ces manifestations seront annoncées progressivement par les organisateurs.