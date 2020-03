Cameroun: Elim JO 2020 /La double confrontation Cameroun - Chili reportée

La FIFA reporte à une date ultérieure la double confrontation entre le Cameroun et le Chili relative aux barrages des éliminatoires des Jeux Olympiques Tokyo 2020.

Battues 2-1 en terre Zambienne, les Lionnes ont manqué l'occasion de décrocher un ticket direct pour les jeux Olympiques de Tokyo. En effet, les Lionnes pouvaient perdre avec un but d'écart et se qualifier, à l'unique condition d'inscrire un minimum de trois buts. Dommage pour Aboudi Onguéné et ses coéquipières elles s'inclinent sur le score de 2-1 et manquent donc d'accrocher l'unique ticket directement qualificatif pour Tokyo, ceci à cause d'une différence de buts à l'extérieur déficitaire.

Les lionnes devront encore fouler les pelouses pour espérer décrocher le dernier ticket féminin pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ce sera face à l'équipe Chilienne, barragiste en CONMEBOL, la Confédération sud-américaine. La double confrontation face aux chiliennes se disputera les 9 et 15 Avril prochain. Mais pour cause de coronavirus, la FIFA reporte à une date ultérieure la double confrontation entre le Cameroun et le Chili relative aux barrages des éliminatoires des Jeux Olympiques Tokyo 2020.

Due to the challenges and assessed risks currently posed by #COVID19, the two legged-playoff series between 🇨🇲 Cameroon & 🇨🇱 Chile for a ticket to #Tokyo2020 initially scheduled for April have been postponed to later dates, to be confirmed#OlympicFootball pic.twitter.com/m7ys410Rdq

- FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) March 17, 2020