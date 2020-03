Tunisie: Gabès Cinema Fen 2020 - Une excellente initiative

Des préparatifs techniques et logistiques nécessaires étaient en cours de finalisation afin d'assurer les meilleures conditions possibles pour les projections en ligne des films en compétition et les vidéos d'art.

Savoir s'adapter et composer avec les chamboulements liés à la propagation du Covid19, aux annulations de tous les événements culturels et autres, c'est ce qu'a fait le comité d'organisation du Gabès Cinema Fen en décidant de transformer la deuxième édition du festival, initialement prévue du 3 au 11 avril 2020 en une édition en ligne. Une belle manière aussi de diffuser à large échelle et de toucher, ainsi, un plus grand nombre de personnes. Quoi de mieux qu'un festival qui s'invite chez nous à travers nos écrans!

L'équipe du festival a pris cette excellente et louable décision publiée sur la page Facebook du festival le 13 mars dernier. Il a été aussi indiqué que des préparatifs techniques et logistiques nécessaires étaient en cours de finalisation afin d'assurer les meilleures conditions possibles pour les projections en ligne des films en compétition et les vidéos d'art.

Pour ce qui est des ateliers, des masterclass, le panel et les évènements dans l'espace public, ils seront inscrits dans les activités de l'année en cohérence avec les objectifs du festival depuis sa création.

«Poisonous roses» de Fawzi Saleh (Egypte)

«Akasha» de Hajooj Kuka (Soudan)

La date définitive du festival et les détails des projections et des compétitions seront communiqués prochainement.

Gabès Festival Fen a été créé pour soutenir le cinéma d'auteur dans le monde arabe et offrir au public l'occasion de découvrir des regards cinématographiques différents et de qualité. Le festival s'ouvre aussi aux arts contemporains et autres nouvelles approches dans les arts visuels.

Cette édition en ligne nous donnera accès à d'excellents films sélectionnés dans les catégories longs métrages (fictions et documentaires) et courts métrages (fiction)

Dans la première catégorie citée, il sera question des fictions»Akasha» de Hajooj Kuka (Soudan), «Dachra» du Tunisien Abdelhamid Bouchnak, «Heaven without people» de Lucien Bourjeily (Liban), «Screwdriver» de Bassam Jarbawi (Palestine), The day i «lost my shadow» de Soudade Kaadan (Syrie), «Poisonous roses» de Fawzi Saleh (Egypte) et «Yomeddine» de Abu Bakr Shawky (Egypte). Le même format en documentaires dévoile les films «Cornered in Molenbeek» de Sahim Omar Khalifa (Belgique), «Erased, ascent of the invisible» de «Ghassan Halwani»(Liban), «La voie normale» de la Tunisienne Erige Sehiri, «We could be heroes» Hind Bensari (Maroc), «What comes around» de Reem Salah (Egypte), «Wild relatives» de Jumana Manna (Liban) et «You come from away» de Amal Ramsis (Egypte).

Pour ce qui est des courts métrages de fiction, les films retenus sont de l'Egypte ; «Fork and Knife» de Adam Abdel Ghaffar et «Like the sun» de Hana Mahmoud, de Palestine «It's a long way from amphioxus» de Kamal Aljafari, de Tunisie «Les pastèques du cheikh» de Kaouther Ben Hnia et «All is well Lella» de Mbarki Rabeb, du Liban «Souvenir inoubliable d'un ami» de Wissem Charaf (Liban) et «Before we heal» de Nadim Hobeika et «Territoires» de Azedine Kasri (Algérie).