Tunisie: Lutte contre le coronavirus | Dispositions exceptionnelles - Kaïs Saïed décrète le couvre-feu sur tout le territoire

Suite à une série de concertations et de réunions tenues, hier, avec le chef du gouvernement, le président de l'Assemblée des représentants du peuple (Arp) et les ministres de la Défense, de l'Intérieur et de la Santé, le Chef de l'Etat, Kaïs Saïed, a décidé de décréter le couvre-feu à partir d'aujourd'hui, de 18h00 à 6h00 du matin, pour prévenir la propagation du coronavirus sur le sol tunisien.

Le Président de la République a appelé dans ce sens tous les citoyens à respecter strictement ces nouvelles dispositions qui, selon ses affirmations, contribueront à faire baisser les risques de propagation de ce virus.

Le Chef de l'Etat a appelé, également, le pouvoir législatif «à assumer ses responsabilités pour promulguer les lois nécessaires en vue de garantir les droits de ceux qui ont été impactés par cette situation de crise».

Pour le Président de la République, la seule issue de cette crise réside «dans une prise de conscience collective et dans le respect et l'application stricte des différentes mesures adoptées». «Seuls nos attitudes et comportements sains et responsables pourront nous conduire à une issue à cette crise», a-t-il martelé. Dans ce sens, il a exhorté les citoyens à rester chez eux et à limiter leurs déplacements sauf en cas d'extrême besoin. «Nous allons gagner ensemble cette guerre d'ici deux semaines si nous mettons tous la main dans la main pour lutter contre ce virus», a-t-il dit. Car pour lui, la responsabilité première revient au peuple tunisien : «Aucune mesure ne peut être efficace si elle n'est pas respectée, et sans adhésion spontanée des citoyens», a-t-il rappelé.

Dans son discours prononcé hier et retransmis sur la première chaîne nationale, Kaïs Saïed a également annoncé qu'il fera don de la moitié de son salaire pour soutenir les efforts de l'Etat et notamment du ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre ce virus, appelant les Tunisiens à en faire de même.

Le Chef de l'Etat, qui n'a pas omis de louer les efforts des staffs médicaux, a assuré que «les Tunisiens doivent prouver qu'ils sont capables de relever les défis et d'écrire l'histoire en faisant preuve de solidarité».

Le Président de la République a pris, en effet, connaissance, en recevant, hier, le ministre de la Santé, du plan national adopté pour la lutte contre le coronavirus.

A noter que le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh avait décidé de fermer les frontières aériennes et terrestres à tous les vols commerciaux, à l'exception des cargos et certains vols de rapatriement. Il a également été décidé d'interdire tous les rassemblements dans les espaces publics et l'adoption d'un régime de travail à séance unique décalée, comme mesures préventives contre la propagation de ce virus sur le sol tunisien.