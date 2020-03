Ile Maurice: Trois ans de prison pour avoir maltraité sa fille

La magistrate Darshana Gayan a été catégorique en cour intermédiaire ce mercredi 18 mars. Marie Shirley Parsad, accusée d'avoir maltraité et brûlé sa fille avec une bougie, mérite une peine sévère, surtout que ce n'est pas pas la première fois qu'elle est condamnée pour un tel délit. Elle a écopé d'une peine de trois ans de prison.

L'affaire remonte à novembre 2015. La fille de Marie Shirley Parsad, âgée de 5 ans à l'époque, avait été retrouvée avec des blessures sur tout le corps. La fillette portait même des traces de brulures un peu partout sur son corps.

La mère a présenté ses excuses à la cour et a demandé la clémence car elle a un bébé de 15 mois. Mais la magistrate n'a rien voulu entendre car le casier judiciaire de la coupable est loin d'être vierge. Elle a fait ressortir qu'en 2008, Marie Shirley Parsad a écopé une amende pour child ill-treatment et un an auparavant, c'était pour coups et blessures qu'elle avait été condamnée. «Vous avez certes exprimé des remords mais vous n'êtes pas à votre premier démêlé avec la justice et vos antécédents démontrent que vous avez une attitude violente. D'ailleurs, c'était votre devoir de protéger votre propre fille qui n'avait que 5 ans et était vulnérable», a déclaré la magistrate Gayan.