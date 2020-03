Congo-Brazzaville: Coronavirus - Les rendez-vous culturels suspendus momentanément

En raison des mesures de prévention prises par le gouvernement suite au coronavirus (Covid-19), quelques espaces culturels à Brazzaville ont suspendu depuis le 17 mars l'accueil du public et leurs activités.

Parmi ces établissements, on cite l'Institut français du Congo (Ifc) qui se positionne comme l'un des sites culturels les plus fréquentés au Congo. Dans un communiqué adressé par Michel Pré, directeur de l'Ifc, peut-on lire, « la programmation des spectacles, rencontres et ateliers culturels sont annulés ; la médiathèque suspend l'accueil des usagers, inscrits ou désirant s'inscrire ; les examens et les cours de langue sont suspendus et reprendront à une date ultérieure, dans la continuité des cycles de formation ayant démarré ».

Par ailleurs, l'espace Campus France n'accueillera plus de visiteurs pour consulter les ressources Campus France ou solliciter conseils ou informations. Le restaurant-bar « La cafet' » sera fermé. « Les candidats aux études en France devant passer un entretien Campus France seront convoqués individuellement, selon une programmation stricte, et ne pourront accéder aux locaux de l'IFC qu'à la date et à l'heure de leur entretien et sur présentation de leur convocation. Des modalités d'entretien à distance seront également mises en place », précise Michel Pré.

Le communiqué fait néanmoins état de ce que les services de l'Ifc restent fonctionnels et peuvent être joints par téléphone ou messagerie électronique aux contacts habituels donnés dans les programmes mensuels et à ceux indiqués sur les sites.

Du côté de Canal Olympia et des ateliers Sahm, c'est également le calme en lieu et place de l'ambiance et la gaieté qui y règnent d'habitude. « En accord avec l'arrêté gouvernemental destiné à limiter la propagation du coronavirus, par le biais notamment de la restriction des rassemblements, la salle Canal Olympia Poto-Poto sera fermée dès aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée », a publié Canal Olympia sur sa page Facebook.

Caroline, une habituée des lieux, réagit au post : « C'est assez triste de constater l'impact du coronavirus sur le secteur culturel. On ne peut plus nous rassembler et passer du bon temps ensemble. Croisons juste les doigts pour que ce mauvais vent passe et que tout revienne à la normal ».

Malgré la crise liée au coronavirus, une artiste brazzavilloise a salué les efforts du gouvernement à vouloir protéger la population en mettant un accent sur la prévention. Elle pense, de ce fait, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter mais plutôt d'inciter les populations à être créatives afin de trouver d'autres moyens de se récréer en cette période.