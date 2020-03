Congo-Brazzaville: Parlement - Le Coronavirus paralyse les activités dans les deux chambres

A la Suite de l'état de progression du coronavirus, les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ont, dans un communiqué conjoint publié ce mercredi, pris la décision de suspendre toutes les activités dans leurs chambres respectives durant la période du 18 mars au 5 avril.

Un communiqué conjoint publié ce mercredi 18 mars et signé par Jeanine Mabunda et Alexis Thambwe Mwamba, respectivement président de l'Assemblée nationale et du Sénat, annonce la suspension des activités dans les deux chambres du Parlement durant la période du 18 mars au 5 avril. Autrement dit, les députés et sénateurs ont la latitude de prolonger leurs vacances parlementaires, faute des plénières.

A la base de cette décision qui fait jaser dans l'opinion, l'état d'avancement de la pandémie de coronavirus (Covid-19). Cette décision intervient au lendemain de la séance académique que le Pr Muyembe Tamfum de l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) a animé devant le congrès. Eu égard aux explications fournies par ce dernier qui a notamment souligné le danger qui guette le pays en cas de négligence dans la prévention de cette épidémie, les présidents de deux chambres n'ont pas trouvé d'intérêt à travailler dans un tel climat fait de psychose et d'incertitudes face à l'avenir.

Avec sept cas confirmés dans la ville province de Kinshasa, il y a de quoi redouter tout effet contagieux dans un Parlement qui brasse au quotidien des masses d'individus de tout acabit. « Néanmoins, en cas d'extrême urgence, les travaux en commissions pourront se tenir dans le strict respect des conditions d'hygiène idoines et des mesures édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé», ont néanmoins relativisé les présidents de deux chambres dans leur communiqué conjoint. Et les auteurs du communiqué de rassurer : « Toutefois, les membres des deux chambres du Parlement vont continuer à travailler pour assurer la continuité des services dans l'observance des conditions ci-haut et tiendront informer les honorables députés et sénateurs ».