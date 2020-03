Congo-Brazzaville: CEPROD - Une réflexion envisagée sur la gouvernance et le financement intelligent du développement

Le directeur général du Centre de prospective pour le développement (CEPROD), Pierre Obambi, a annoncé que son cercle de réflexion profitera des acquis du séminaire-atelier tenu les 16 et 17 mars à Brazzaville pour organiser une grande réflexion sur les problématiques de gouvernance et de financement intelligent du développement.

Le séminaire-atelier de renforcement des capacités des sociétaires du CEPROD sur la prospective a, sans nul doute, posé les bases pour l'organisation d'une rencontre plus importante dans un proche avenir. En effet, le directeur général de cette structure compte sur l'appui de ses partenaires extérieurs et intérieurs pour la tenue de ces assises dans un univers où, pense Pierre Obambi, « les réflexes isolationnistes tendent à inscrire comme opération à somme nulle les glorieux acquis du multilatéralisme et de la démocratie. »

« Ainsi, au terme des deux journées de travaux, les participants... ont émis le vœu de voir la direction générale du CEPROD élaborer un plan d'actions pluriannuel à partir des éléments de discussion développés... », peut-on lire dans la synthèse des travaux.

Ainsi, la journée inaugurale a été marquée par l'exposé introductif de l'expert du Réseau d'animateurs de développement et d'échanges (RéADE- France), Jean Emerat, sur « Le développement, la prévision-prospective et les méthodes ». En effet, le Français a, entre autres, expliqué aux participants la différence entre la prévision et la prospective. « La prévision pense de la connaissance que l'on a du pays, de ses évolutions d'ordre statistique et mathématique. Par contre, la prospective est dans la tête des gens, elle est dans ce que les gens souhaitent, aspirent, désirent dans leurs valeurs de référence. Il est aussi indispensable de la prendre en compte parce que ce sont les gens par leurs actions qui préparent l'avenir », a résumé Jean Emerat.

A l'issue des échanges en atelier, les participants ont noté quatre changements majeurs susceptibles d'influencer l'avenir du Congo, notamment la gouvernance ; les Technologies de l'information et de la communication (TIC), le capital humain ; le changement climatique. Des changements qui comportent également des atouts et des menaces. C'est ainsi que les participants ont esquissé une évaluation du CEPROD pour mieux le disposer à assurer et impulser la promotion de la prospective pour le développement du pays.

Clôturant les travaux, Pierre Obambi a défini la prospective comme étant un instrument d'investigation du réel par une mise en cohérence du chaos apparent des phénomènes à partir d'une approche dynamique. « A l'issue des échanges interactifs, nous avons pu déterminer quatre centres d'intérêt qui préemptent la dynamique du développement de notre pays à savoir : la gouvernance, les TIC, le développement durable ainsi que la prospective en tant qu'instrument d'élaboration des politiques à long terme », a-t-il analysé.

Selon lui, les orientations avisées du RéADE ont permis à tous les participants de capitaliser sur le savoir ajouté auquel le CEPROD a désormais mission de donner suite à ses projets d'avenir. « Le savoir-faire et la patience de l'animateur nous ont été d'une grande utilité dans l'aboutissement heureux de nos travaux. La mission des participants sera désormais d'encadrer à leur tour, grandeur nature, le collectif du CEPROD en vue des initiatives que notre cercle de réflexion engagera dans un proche avenir pour sa propre organisation interne sans oublier l'impulsion à donner à sa vocation initiale d'outils d'aide à la décision », a conclu le directeur général du CEPROD.