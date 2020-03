Congo-Brazzaville: Chan - La 6e édition reportée

La sixième édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) à laquelle doit participer le Congo du 4 au 25 avril au Cameroun n'aura plus lieu à la date indiquée, à cause de la propagation du Coronavirus (Covid-19) sur le continent africain.

Pays hôte de la compétition, le Cameroun a vu le nombre de cas détectés passer de cinq à dix. Il y a urgence. Et pour protéger les acteurs du football, le report du Chan s'imposait. « Compte tenu de toutes les difficultés et afin d'éviter tout risque inutile pour les joueurs, les officiels, les partenaires et les fans, la CAF, avec les autorités camerounaises compétentes (Cocan) décident d'un commun accord, du report du Chan initialement prévu du 4 au 25 avril à une date ultérieure », indique la Confédération africaine de football (CAF).

Dans le communiqué, la CAF a félicité les autorités camerounaises pour leur engagement et les a exhortés à poursuivre la préparation de cette compétition qui aura lieu dès que la situation le permettra. La CAF a, en effet, validé cette décision en tenant compte du rapport d'une délégation de la commission médicale qui a effectué une visite d'inspection du 14 au 15 mars au Cameroun, afin de rendre compte des dispositions préventives prises dans le cadre des préparatifs de la compétition.

Le Cameroun souligne que le rapport de la commission médical avait pris des dispositions préventives pour contrôler les entrées dans le pays et dans les formations sanitaires pour faire face à la situation actuelle. Selon ce rapport, « les autorités camerounaises ont donné toutes les garanties des mesures appropriées prises pour assurer le bon déroulement de cette compétition »

Mais le confinement de la population dans de nombreux pays et la difficulté à se déplacer sur le continent ont eu raison sur la volonté des dirigeants camerounais. « Les mesures de restriction et de précaution prises par les différents gouvernements afin d'éviter la propagation du virus, rendent de plus en plus difficiles les déplacements des populations », précise le même rapport.

Le coronavirus a déjà touché trente pays africains. La plupart de ces pays ont fermé leurs frontières afin de freiner la propagation du virus. D'autres mesures comme la suspension de toutes les compétitions de masse ont été prises. Au Congo, le championnat qui sert à la préparation du Chan a été suspendu. C'est aussi le cas dans d'autres pays comme le Maroc, le Rwanda, la RDC... Rappelons que la CAF avait déjà reporté à une date ultérieure, les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations pour le même motif.

Le Coronavirus a frappé le monde du sport. Dans le vieux continent, le championnat d'Europe des nations prévu cette année au mois de juin a été repoussé l'année prochaine. Les grands championnats européens comme la premier league, la Liga, la Ligue 1, la Série A, la Bundesliga... sont à l'arrêt. En Amerique, la Copa america qui regroupe les sélections sud- américaines est également repoussée d'une année.