Sénégal: COVID-19 - Les journalistes invités à redoubler de vigilance dans le traitement de l'information

Dakar — Le ministre de la culture et de la communication, Abdoulaye Diop, invite les journalistes et techniciens des médias à redoubler de vigilance dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, face à la situation d'urgence sanitaire et sécuritaire liée au Covid-19.

"Le Sénégal a enregistré ses premiers cas d'infection au Coronavirus (... ). Toutefois, la maladie continue de se propager à travers le monde et la menace demeure pour le pays. Face à cette situation d'urgence sanitaire et sécuritaire, les journalistes et techniciens des médias ont un rôle important à jouer et une lourde responsabilité", fait-il savoir dans un communiqué parvenu à l'APS.

Selon Abdoulaye Diop, les journalistes et techniciens des médias doivent ainsi, pour ce faire, "plus que jamais, redoubler de vigilance dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information"."En cette période sensible", souligne-t-il, "tout contenu, propos et ou intervention pouvant favoriser la propagation des rumeurs, la désinformation, la stigmatisation ou la confusion, doivent être bannis dans les médias".

Toutefois, "il n'est nullement question, ici de remettre en cause l'indépendance et la liberté d'informer des journalistes", précise le ministre de la culture et de la communication.Selon lui, "il s'agit, juste, de faire appel au sens des responsabilités des uns et des autres, face à l'urgence sanitaire qui doit être une préoccupation majeure pour tous les citoyens".

Il rappelle par ailleurs que "bien avant que les premiers cas de la maladie ne se déclarent, le gouvernement, sur instructions du chef de l'Etat, avait mis en place un important comité de veille et de suivi"."Ce dispositif, logé au ministère de la santé et de l'action sociale, permet, entre autres, aux médias, de disposer d'informations fiables, d'être au fait de l'évolution de la situation et des actions de réponse entreprises", selon lui.Ainsi, "tout en saluant l'élan patriotique et l'engagement national de toutes forces vives du pays, y compris des médias, autour de cette question", Abdoulaye Diop, "exhorte, vivement, à veiller à la bonne application des recommandations sus évoquées".