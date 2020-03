Algérie: Football / Coronavirus - "C'est illogique de parler de saison blanche"

Alger — Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, a botté en touche mercredi l'éventualité de décréter une saison blanche en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), soulignant qu'aucune hypothèse n'a été évoquée pour le moment si la suspension des compétitions serait prolongée au-delà du 5 avril.

"Concernant l'éventualité de décréter une saison blanche, on n'en est pas encore là. C'est illogique de parler d'une saison blanche du moment que nous ne pouvons pas prévoir ce qui va se passer. Je regrette la polémique provoquée par certains responsables de club par rapport à la situation actuelle. Ceux qui jouent le titre souhaitent la poursuite du championnat, alors que ceux qui sont menacés par la relégation préfèrent une saison blanche ! La LFP n'est pas en mesure de dire aujourd'hui s'il y aura annulation ou non du championnat", a indiqué à l'APS le premier responsable de la LFP.

Un nouveau cas de décès lié au coronavirus a été enregistré en Algérie, portant le nombre de décès à 6 sur un total de 72 cas confirmés, selon un dernier bilan établi mercredi par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

En raison de la situation sanitaire actuelle au pays, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a pris dimanche la décision de suspendre toutes les manifestations sportives (championnats et coupes), toutes disciplines confondues, et fermer toutes les infrastructures sportives, de jeunesse et de loisirs, jusqu'au 5 avril.

Le président de la LFP n'a pas omis de lancer un appel à la famille du football algérien, "pour faire preuve de responsabilité et de vigilance devant ce virus qui frappe notre pays. La prévention est notre unique arme pour faire face à cette pandémie. Concernant les joueurs, ils devront suivre le programme d'entraînement individuel concocté par leur staff technique pour entretenir la forme. Je souhaite que ce virus disparaisse le plus rapidement possible en Algérie et dans le monde entier", a-t-il conclu.