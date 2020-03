Sénégal: Macky Sall promet de mener les actions nécessaires à l'éradication du coronavirus

Dakar — Le chef de l'Etat, Macky Sall, a réaffirmé mercredi à Dakar, la ferme détermination de son gouvernement à mener toutes les actions indispensables à l'éradication du coronavirus sur le territoire sénégalais.

"A tous, je réitère mon engagement ferme ainsi que celui de mon gouvernement à mener sans répit les actions indispensables à l'éradication totale du Covid 19 de notre territoire national", a déclaré Macky Sall avant le démarrage de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.Cette réunion s'est exceptionnellement tenue dans la salle des banquets en raison du coronavirus.

"A Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous avons déplacé le conseil, de la salle Bruno Diatta à la salle des banquets pour nous permettre d'avoir un espace suffisant en vue d'observer la distanciation sociale telle que recommandée par les médecins", a dit le chef de l'Etat dans une sortie inédite précédant la tenue du conseil des ministres.Il a ainsi a adressé ses remerciements au peuple sénégalais, lequel, dans un élan unitaire et patriotique a fait largement écho à (son) message du 14 mars relatif aux décisions et dispositifs prises pour contenir la propagation du Covid-19.

"Ces remerciements s'adressent d'abord à nos chefs religieux de l'islam come à ceux de la chrétienté qui ont accepté la rigueur des mesures prises et ont immédiatement relayé le message", a-t-il dit.Il a également remercié "tout particulièrement les leaders politiques ceux de l'opposition comme de ceux de la majorité, sans exception, pour leur engagement et l'élan unitaire dans cette lutte sans merci que nous menons contre le covid-19".

Les remerciements de Macky Sall sont également allés "aux mouvements de la société civile ainsi qu'à toutes les couches sociales et forces vives du pays qui ont compris que c'est dans l'unité et la cohésion nationale que nous arrivons à bout de cette grave pandémie".Le chef de l'Etat a remercié le personnel de santé dont il a salué "le dévouement et le professionnalisme", les forces de défense et de sécurité déployées aux frontières comme à l'intérieur du pays.Il leur a redit toute sa "confiance" ainsi que celle du peuple sénégalais "en ces temps difficiles qui requièrent que tous les sacrifices soient consentis dans la lutte que nous menons sans concessions contre le Covid-19".A la fin de sa déclaration, il a lancé : "Partageons les consignes et la solidarité, pas le virus ; partageons les attitudes individuelles et collectives responsables, pas le virus".Le Sénégal compte 31 cas de Covid-19. Deux ont été déclarés guéris.