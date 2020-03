Sénégal: Interdiction du surnombre dans les transports publics, recensement et controle de la temperature corporelle des voyageurs... - Me Oumar Youm en guerre contre le Covid-19

Afin de limiter la propagation du coronavirus (Covid-19) au Sénégal, le ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement a pris une série de mesures concernant les transports publics. Ces mesures ont été rendues publiques hier, mardi 17 mars, en présence des acteurs du transport qui ont salué la dynamique du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Beaucoup de personnes s'interrogeaient déjà sur les mesures de protection et d'hygiène à prendre dans le secteur des transports publics, depuis l'apparition du Covid-19 au Sénégal, du fait surtout de la surcharge. Le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, Me Oumar Youm a, d'ores et déjà, décidé de mettre en œuvre une série de mesures contenues dans un «Plan sectoriel des transports terrestres pour la lutte contre la propagation du coronavirus». Le document a été présenté hier, mardi 17 mars, aux opérateurs des transporteurs publics, aux chauffeurs et aux responsables de gares routières.

RECOMMANDATIONS AUX TRANSPORTEURS PUBLICS...

Aux opérateurs de transports publics, il est recommandé de «respecter l'interdiction du surnombre de passagers dans les véhicules de transport public de voyageurs», de «limiter le nombre de voyageurs à celui des places assises pour le transport urbain», de «recenser les voyageurs dans toutes les gares routières pour le transport interurbain et international à travers des manifestes dûment renseignés», de «systématiser le contrôle de la température corporelle des voyageurs pour le transport interurbain et international, notamment dans les gares routières transfrontalières». Il leur est également demandé de «laver systématiquement les véhicules», de «renforcer la désinfection des surfaces et endroits communs fortement touchés», de «mettre à disposition, dans les locaux et véhicules, des gants jetables ainsi que des masques» et de «signaler les cas suspects aux services compétents».

... ET AUX USAGERS

Concernant les usagers des transports publics, les recommandations consistent, entre autres, à «limiter les déplacements», à «ne pas utiliser les transports publics si vous présentez les symptômes du coronavirus», à «privilégier la mobilité douce (marche à pied, deux roux) pour... les courtes distances», à «éviter autant que possible d'emprunter les transports publics, surtout aux heures de pointe», et à «augmenter les mesures de protection individuelle et d'hygiène». Selon le ministre Me Oumar Youm, «les mesures seront rigoureusement appliquées parce qu'il s'agit de protéger des vies, surtout en ce qui concerne la surcharge». Pour cause, dit-il, «déjà dans le Code de la route, le surnombre de passagers est interdit ; donc nous veillerons à ce que les mesures soient respectées». Des campagnes de sensibilisations seront ainsi faites afin d'attirer l'attention des populations sur les dangers du Covid-19, pour le respect de ces mesures.