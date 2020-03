Sénégal: L'église en guerre contre Covid-19 - Interdiction des messes publiques, chemins de croix et autres activités religieuses

Plus de messes les dimanches et les jours de semaine, ni de chemins de croix en cette période de carême. L'Eglise a interdit toutes les activités à caractère public pouvant faciliter la propagation de la maladie à coronavirus qui a fait 31 cas à la date du 18 mars avec deux guéris.

L'Eglise ne s'est pas limitée là puisque les rassemblements dans les quartiers tels que les prières sont aussi annulées jusqu'après Pâques. Monseigneur Paul Abel Mamba, président du Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques qui a fait face à la presse hier, mardi, l'a fait savoir. Selon le pasteur du diocèse de Ziguinchor: «à compter de ce jour, on suspend les offices religieuses à caractère public comme la messe en semaine, les dimanches et les jours de préceptes. Les chemins de croix publics durant ce temps de carême, les autres activités religieuses à caractère public, mouvements d'action catholique, répétitions de chorales et d'autres activités religieuses qui peuvent occasionner un regroupement de fidèles».

Néanmoins, l'Évêque de Ziguinchor a aussi renseigné que les églises sont ouvertes dans les jours pour les besoins de confession, et que les prêtres porteront une attention particulière à l'endroit des malades. Pour justifier une telle décision, l'Eglise a avancé qu'elle se fonde sur la parole de Jésus à savoir :« aimer son prochain comme soi-même », tout en précisant qu'il s'agit d'un devoir de solidarité citoyenne qui consiste à protéger sa vie et à protéger celle des autres.

Devant la gravité de la propagation de la maladie, son Eminence a aussi invité les fidèles catholiques à intensifier: « la prière personnelle et en famille au moins le dimanche, à l'heure de la messe habituelle; réciter régulièrement le chapelet; méditer la parole de Dieu quotidiennement proposée par la liturgie de l'Église dont les références se trouvent dans l'ordo liturgique ; faire le chemin de la croix en famille, le vendredi de carême, pour ceux qui le peuvent ; pratiquer le jeûne pour implorer la miséricorde de Dieu et la grâce de la conversion et faire l'aumône». L'Eglise dans le cadre des obsèques a renseigné : « en cas d'enterrement, les évêques demandent aux fidèles de se limiter à l'absoute aux cimetières, en présence de la famille restreinte ». Toutefois, il est demandé aux fidèles : « de croire à la communion spirituelle»