Maroc: La politique monétaire - Enjeux et défis

Le Centre marocain de conjoncture (CMC) a publié, mardi, le 321ème numéro de sa publication mensuelle "Maroc Conjoncture" consacré à "La politique monétaire : Enjeux et défis".

Il s'agit d'un spécial qui jette la lumière sur plusieurs axes dont "Les banques marocaines en Afrique : une saga d'opportunités et de défis", "L'inclusion financière au Maroc : Le passage obligé à une plus grande insertion économique", "La politique monétaire : un renouvellement profond en cours", ou encore "Le développement entrepreneurial : facteur déterminant pour une croissance soutenue".

Après avoir mis l'accent sur l'internationalisation du capital, entraînée par la mondialisation régnante, le CMC a souligné que les banques marocaines ont emprunté, passionnément, cette base porteuse pour s'implanter en Afrique, affichant une volonté tangible de favoriser le co-développement. Cette orientation d'africanisation des banques marocaines transcende les limites managériales et de croissance pour s'inscrire dans une vision stratégique qui aspire à accompagner l'ouverture économique du Maroc sur l'extérieur.

S'agissant de l'inclusion financière au Maroc, le CMC estime que l'accès aux services bancaires est considéré actuellement comme un indicateur des plus pertinents qui traduit le degré d'intégration dans la société. Ce phénomène désigné par l'expression "inclusion financière" ou "finance inclusive", correspond à un élargissement de l'offre de services de base à coût réduit et à caractère financier ou bancaire, pour intéresser une clientèle potentielle en difficulté et exclue des services traditionnels. Par ailleurs, le CMC relève que la politique monétaire constitue un outil indispensable dont disposent les pouvoirs publics pour atteindre leurs objectifs économiques majeurs, notant qu'avec l'avènement de la mondialisation, les mécanismes de contrôle de cette politique monétaire ont révélé leur inefficacité et leur inadaptation aux changements qu'elle impose, ce qui a motivé leur abolition et leur remplacement par les mécanismes de contrôle indirect.

Sur un autre volet, le CMC met l'accent sur les capacités de financement des sociétés financières malgré la baisse tendancielle de l'EBE, expliquant que l'étude du profil économique du secteur des sociétés financières (SF) au cours de la période 2007-2018 fait ressortir une contribution modeste au PIB et à l'investissement mais un apport important au financement de l'économie nationale, et ce malgré une baisse de la part de l'EBE.

De l'avis du CMC, l'économie mondiale et les économies nationales qui la composent avec leur diversité, leur degré de développement et leur interdépendance ont pénétré dans une phase tellement mouvementée et inextricable que les analystes armés des modèles économiques connus de nos jours sont mis à l'épreuve pour déceler et interpréter les fluctuations qui traversent ces économies et approcher leur orientation. Ainsi et malgré les opportunités que pourrait représenter l'ère de la globalisation, des innovations et des nouvelles technologies, les pays en développement ont souffert de cette situation. La plupart des pays à bas revenus et à revenus intermédiaires ont vu leur croissance économique ralentir et le taux de chômage principalement des jeunes franchir des limites inquiétantes, comme ils ont accusé une certaine dégradation du niveau de vie et un gonflement des populations pauvres et marginalisées", fait observer le Centre.