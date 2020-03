Sénégal: Sedhiou - Une présence suspecte de trois occidentaux dans les forets du Kabada sème la panique - Entre spectre du coronavirus et trafic de bois, l'angoisse et le silence irritent !

Les populations du Kabada, dans l'extrême nord de la région de Sédhiou, proche de la frontière avec la Gambie, ont quelque peu cédé à la panique hier, mardi 17 mars, à la vue de trois occidentaux dans une charrette à traction équine. Les Forces de défense et de sécurité, dépêchées à leur rencontre, restent muettes sur la question alors que les visiteurs ont poursuivi leur chemin vers une destination inconnue. Des suspicions de coronavirus et le trafic de bois occupent le vide de communication laissé par les autorités.

Qu'est-ce qui pourraient bien expliquer la présence des trois occidentaux dans une charrette à traction d'âne au village de Touba Fall, en plein cœur du Kabada, non loin de la frontière avec la Gambie ? La question est restée sans réponse chez les populations locales qui ont vite alerté les Forces de défense et de sécurité. Dans ce contexte de contrôle et d'urgence sanitaire en réponse à la pandémie du coronavirus (Covid-19), la sous-brigade d'Hygiène de Bounkiling s'est déportée sur les lieux, sous escorte des éléments de la brigade de Gendarmerie de la même circonscription. A leur retour, aussi bien les gendarmes que les agents d'hygiène n'ont voulu s'étaler sur la question, outre mesure.

Mais, une source proche de l'affaire rassure que ces visiteurs, dont les identités n'ont pas été révélées, présentent un état de santé stable et ne souffrent d'aucune pathologie manifeste à redouter la Covid-19. Au demeurant, les trois occidentaux ont tranquillement continué leur chemin, à bord de leur charrette, vers une destination non indiquée.

Sèye Mbaye, une dame de Touba Fall, déclare les avoir bien vus, mais «j'étais prise de panique en me demandant que viendraient chercher ces toubabs (homme de couleur blanche) dans cette forêt en période de coronavirus. J'ai vraiment peur», dit-elle.

Informé également de cette présence, le président de l'Association des volontaires pour la protection de l'environnement (AVPE), Imam El Hadji Mamadou Seydou Diallo, déclare aussi craindre pour la santé ainsi que l'enjeu du trafic de bois qui nourrit bien des appétits.

Toutefois, beaucoup de questions restent actuelles en suspens sur la présence de ces trois occidentaux à charrette dans cette zone de forêt où la coupe et le trafic de bois sont sans répit. Il s'y ajoute l'insécurité ambiante dans cette partie de l'extrême nord de Sédhiou où les populations continuent de crier, à tue-tête, pour l'ouverture d'une brigade de Gendarmerie et de position militaire pour rétablir l'ordre et la sérénité jugés précaires par les communautés du Kabada et du Dator.