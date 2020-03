Tunisie: Tunisian smart cities | Bir El Hafey - Un maire engagé pour transformer sa ville

En tant que nouvelle création, la commune rurale de Bir El Hafey considère le programme Tunisian Smart Cities comme une véritable aubaine, étant donné qu'il permet aux fonctionnaires municipaux d'acquérir le savoir-faire nécessaire en matière de planification, d'aménagement urbain et de financement.

Après près de 2 ans de sa création, les défis auxquels fait face la municipalité de Bir El Hafey (gouvernorat de Sidi Bouzid), étant une nouvelle création, sont multiples. Entre manque de cadres et de savoir-faire en matière d'urbanisme, la nouvelle commune veut se forger sa propre réussite et donner l'exemple d'une municipalité rurale qui saurait relever les défis. Agréablement surpris par le contenu du programme national Tunisian Smart Cities, Marouen Arfaoui, maire de Bir El Hafey, affirme qu'il veut profiter des divers projets inscrits dans le cadre de ce programme, pour renforcer les compétences des fonctionnaires municipaux en matière d'aménagement de territoire et de planification urbaine. Son premier objectif est d'améliorer la qualité des services fournis aux habitants par la mairie. «Je considère que l'adhésion au programme Tunisian Smart Cities est une opportunité pour acquérir les pratiques de bonne gestion, améliorer la communication avec les riverains et rehausser la qualité des services et des commodités fournis aux citoyens. Je pense que ce programme sera bénéfique sur les plans économique et social», a-t-il argué.

Les TIC: un allié pour pallier les insuffisances

Avec quatre fonctionnaires seulement, le maire de Bir El Hafey avoue que la commune trouve des difficultés à remplir les tâches qui lui échoient. A cet égard, il a souligné que les nouvelles technologies seront le meilleur allié des cadres de la nouvelle mairie. «Les solutions que peuvent offrir les nouvelles technologies adossées au savoir-faire de Smart Cities seront une aubaine pour les cadre municipaux de la commune Bir El Hafey. Tout l'enjeu réside dans la mise en place d'une administration municipale moderne, intelligente, rapide, réactive, capable de répondre aux besoins des riverains. L'apport du programme Tunisian Smart Cities, c'est qu'il nous aidera à développer une expertise en matière d'élaboration des plans de court et moyen terme. Mais pas que cela. Le projet nous dévoilera de nouvelles méthodes de diversification du financement, ce qui est très important pour une nouvelle création. Nous avons appris qu'il est possible de sortir du carcan des recettes municipales, telles que les taxes foncières et dénicher de nouvelles ressources financières, notamment moyennant les applications mobiles. Il y a beaucoup d'exemples. J'en cite, à juste titre, la publicité, l'occupation du trottoir, etc. J'ai vraiment hâte de participer à la prochaine réunion qui se tiendra le 15 avril prochain», a-t-il expliqué.

Une autoroute qui va changer des vies

En tout cas, si le maire de Bir El Hafey jubile à la pensée que le programme va lui venir en aide, c'est parce que les habitants de cette commune vont faire face à un chamboulement de leur train de vie; la construction de la nouvelle autoroute reliant Tunis à Jelma traversera le village, engendrant ainsi la disparition des dizaines de petits métiers qui tirent, désormais, profit du trafic des passagers sur la route nationale. «Du moment où l'autoroute sera fonctionnelle, la route nationale sera abandonnée et condamnée. Le commerce des dizaines de commerçants et restaurateurs, qui longent cette route nationale, va décliner. Nous devons, en tant que mairie, réfléchir sur les moyens de renverser la vapeur et tirer parti de cette autoroute», a expliqué Marouen Arfaoui.