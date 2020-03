Sénégal: Saint-Louis / Suspension des vols en provenance de pays d'Europe - Les acteurs saluent la mesure, malgré un réel impact sur le tourisme

La décision du ministère du Tourisme et des Transports aériens de suspendre les vols venant de divers pays d'Europe du fait du coronavirus aura sans doute un impact sur le secteur du tourisme au Sénégal et particulièrement la région de Saint-Louis.

"En réalité, tout est fermé. C'est un arrêt total maintenant. Les parcs sont fermés et donc il n'y a plus de visites. Les aéroports seront fermés, il n'y aura plus d'avions et plus de touristes. Tout est fermé et donc forcément il n'y plus de travail pour nous. Nous, nous sommes des guides ; donc s'il n'y a pas de touristes, nous ne travaillons pas. Chaque matin on vient, on se rencontre pour discuter autour d'un thé. Voilà, c'est comme ça et on n'y peut rien", a dit Moussa Kâ, un guide touristique et membre du Syndicat d'Initiative de la région de Saint-Louis.

Le sentiment est aussi partagé par son collègue Abdoulaye Wade, un guide et ami du patrimoine qui reconnaît que cette mesure du ministre du Tourisme aura des impacts dans tous les secteurs de l'économie. "En plus du tourisme, d'autres secteurs également seront touchés parmi lesquels celui du commerce. Mais, nous avons espoir que tout rentrera bientôt dans l'ordre puisque la Chine, d'où est partie l'épidémie, est presque sur le point de voir le bout du tunnel", a-t-il soutenu.

Cependant, tous les deux guides trouvent que ces décisions du ministère du Tourisme et des Transports aériens sont salutaires. "Nous reconnaissons que c'est une décision salutaire parce qu'il y va de l'intérêt de tous les Sénégalais et même de tout le monde. Donc, il ne faut pas que cette pandémie dépasse la limite", a précisé le guide Moussa Kâ, tout en exprimant leur entière adhésion à cette mesure. Et l'homme de poursuivre en reconnaissant qu'il y va de leur intérêt. "On est obligé de respecter cette mesure prise par la tutelle. Cela vise à nous protéger, nous et nos familles, bref, toutes les populations", a-t-il ajouté.