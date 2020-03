Tunisie: Esperance de Tunis - Patrice Carteron pour remplacer Mouine Chaabeni ?

Deux semaines après avoir été éliminée de la Ligue des champions d'Afrique, l'Espérance Sportive de Tunis penserait déjà à l'après Mouine Chaabeni. D'après l'hebdomadaire Arriyadhia, les dirigeants Sang et or se seraient renseignés sur la situation contractuelle du coach du Zamalek, Patrice Carteron.

Mouine Chaabani a perdu face à Patrice Carteron pour la troisième fois consécutive. Patrice Carteron a remporté la Supercoupe d'Afrique devant Mouine Chaabani à deux reprises. Une première fois la saison dernière à la tête d'un Raja Casablanca au plus bas de sa forme et avec un effectif moindre que celui à la disposition de Chaabani. Le technicien français a été un meilleur coach et la Supercoupe d'Afrique remportée l'année dernière devant l'Espérance de Chaabani lui a permis de sauver sa saison.

Un Mouine Chaabani qui semble incapable de déchiffrer les approches tactiques de Patrice Carteron. Retrouvailles cette année d'abord en Supercoupe d'Afrique. Cette fois-ci, le technicien français est aux commandes du Zamalek, pas vraiment terrible, mais toujours réaliste à souhait. Encore un titre perdu sur un match par le coach « sang et or » devant le technicien français.

Les troisièmes retrouvailles ont ressemblé aux précédentes. Une défaite cuisante au Caire aux quarts de finale aller et un comportement qui laisse à désirer dont étaient les auteurs entre autres Mouine Chaabani et son adjoint Majdi Traoui, lourdement sanctionnés par la CAF à cause de leur agitation sur le terrain alors qu'ils étaient censés encadrer les joueurs. Une suspension qui a laissé l'Espérance dans une situation critique au match retour, privée de son staff technique.

Désormais l'Esperance de Tunis songerait à pousser Chaabani vers la sortie. Le club sang et or pense à Patrice Carteron pour le remplacer. Le Zamalek, qui passe par une crise financière, a récemment versé les salaires de tous ses joueurs et son staff technique. Mardi, le président Mortada Mansour a déclaré que le contrat de Patrice Carteron sera renouvelé : « Il ne s'est pas plaint des deux mois de salaires en retard. Il n'y a pas d'obstacle pour qu'il continue avec nous, surtout qu'il a l'habitude de prolonger chaque saison ».