Sénégal: Audit du fichier électoral et évaluation du processus électoral - Le statu quo persiste

Les acteurs prenant part au dialogue politique n'ont jusque-là pas encore retenu les bailleurs devant financer l'audit du fichier, encore moins les experts indépendants qui doivent procéder à l'évaluation du processus électoral. Lors de la session d'hier, mardi 17 mars, les «dialogueurs» ont invité le Comité de suivi du processus d'audit du fichier et d'évaluation du processus électoral à rencontrer à nouveau l'Usaid, prêt à financer l'audit en question via un fonds déjà disponible de "Sunu élection", pour des explications sur le mécanisme de financement. Cela, dans le but d'éviter un conflit d'intérêt.

Le comité de suivi de l'audit du fichier électoral et de l'évaluation du processus électoral a fait hier, mardi 17 mars, le compte rendu de sa rencontre avec l'Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid), qui dit être prêt à financer l'audit du fichier.

En effet, révèlent des sources ayant pris part à la séance d'hier, le comité dirigé par Mazide Ndiaye a informé l'assistance que l'Usaid était prête à mettre la main à la poche pour le diagnostic du fichier électoral. Nos interlocuteurs informent que l'Usaid comptait mettre à la disposition du Comité le financement déjà disponible du programme "Sunu élection" décaissé à l'époque pour l'organisation de la présidentielle de 2019 et les Locales. Cela, dans la mesure où le budget réservé aux élections locales n'a pas été exécuté à cause du report desdites échéances. Ils expliquent que, selon les membres du Comité, l'agence américaine avait fait savoir que si elle devait financer le Comité de suivi, les procédures allaient être longues, pouvant prendre à peu près 9 mois. Ce qui n'arrangerait pas la classe politique compte tenu des élections programmées d'ici le 28 mars 2021.

Le hic, la commission du dialogue politique avait arrêté qu'il était impossible d'être membre de la commission et être en même temps impliqué dans les procédures pour l'évaluation, c'est-à-dire dans la passation des marchés, dans l'audit proprement dit du fichier. Cela, dans le but d'éviter tout conflit d'intérêt. Alors que dans le programme "Sunu élection", mis en place pour contribuer à la consolidation de la démocratie dans le pays, l'Usaid a travaillé avec des membres de la société civile, notamment le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (Cosce), dont les représentants, à savoir Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l'Ong 3D et Mazide Ndiaye, prennent part au dialogue politique. L'autre bémol, renseignent toujours nos sources, c'est que le mécanisme de financement n'a pas trouvé l'assentiment des acteurs au dialogue politique. Ils indiquent que dans le cadre du programme "Sunu élection", il était prévu que l'ordonnateur des dépenses soit le Cosce. Ce qui n'était pas compréhensible pour les «dialogueurs» dans la mesure où ses membres sont autour de la table du dialogue.

Toutefois, pour pallier à cette affaire d'ordonnateur des dépenses par des membres de la société civile, poursuivent nos interlocuteurs, l'Usaid aurait proposé d'engager un comptable. Ce qui n'a pour autant pas convaincu les membres de la commission politique du dialogue national, qui ont invité le Comité de suivi à rencontrer à nouveau l'Usaid pour de plus amples informations sur le nouveau mécanisme qu'il veut mettre en place. Une rencontre serait programmée pour le vendredi prochain, même si par ailleurs le coordonnateur dudit comité ne garantit pas la disponibilité de l'Usaid pour cette autre rencontre.

A noter, par ailleurs, qu'un élément nouveau a été donné par l'administration après le compte rendu oral fait par le coordonnateur du comité de suivi. En effet, l'administration a indiqué que l'Union européenne (Ue) était disposée à accorder un financement pour l'évaluation du processus électoral qui sera fait par elle-même, mais qu'ils étaient encore dans les procédures. Par conséquent, à ce jour, ni le bailleur de l'audit du fichier électoral et de l'évaluation du processus électoral, ni les experts indépendants n'ont été retenus.