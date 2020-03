Sénégal: Covid-19 - Les agences de voyages "ferment" boutique

Les effets négatifs, à caractère économique du Coronavirus, non encore estimables, apeurent les agences de voyages. En effet, depuis quelques jours, ils sont nombreux à faire face aux demandes "massives" de remboursement ou d'annulations. Pis, bon nombre d'agences ont tout simplement fermé boutique le temps de voir un peu plus clair dans cette situation de barricade généralisée.

D'ores et déjà, la psychose commence à prendre forme chez les chefs d'agences de voyage, interrogés. Ainsi, pour Mohamed Cissé de Alfada Voyages des difficultés se font ressentir. «J'avoue que nous avons commencé à éprouver des difficultés bien avant les mesures prises par les autorités administratives relatives à la suspension des vols à destination et en provenance des pays à fort risques», confie-t-il.

Le responsable d'agence de voyages de s'en remettre à Dieu: «Actuellement, personne ne peut prédire la fin de cette pandémie. Toutefois, si cette situation perdure, ça sera très éprouvant pour les travailleurs que nous sommes. Parce que nous ne pouvons manquer de travailler pour faire face à nos obligations de loyer, aux besoins de nourriture, de soins entre autres».

Craintif des éventualités de remboursement ou autres pénalités sur les billets de certaines compagnies, il lâche: «La situation est inconfortable! Aujourd'hui, des compagnies comme Air Maroc nous ont remboursé intégralement les billets. En revanche Brussels Airlines, et Emirates ont opté pour un premier report gratuit, et pour le second, le client couvre les pénalités». Perplexe, il dira: «Présentement notre plus grand souci, est relatif aux clients qui ont payé leur billet sans avoir voyagé. Comment assurer les pénalités puisqu'ils n'ont pas encore voyagé? Vont-ils accepter de supporter les pénalités pouvant aller jusqu'à plus de 200 mille francs CFA pour un billet qui coûte 1 million?».

Issa Makalou, responsable de l'agence de voyage, Dabakh Tours, pour sa part dira-t-il: «Actuellement, la situation est difficile. Nous sommes en chômage technique. Parce que nous ne vendons plus de billets». Il ajoute: «Présentement, je suis à la recherche d'un emploi pour couvrir mes charges familiales. Car, je dois assurer mon loyer, la nourriture, et autres. Aujourd'hui, nos autorités doivent penser à préserver les emplois et surtout secourir les plus démunies», avant de chahuter: «La pauvreté est plus désastreuse que le virus. Si vous n'avez pas les ressources financières pour se payer la nourriture et assurer le loyer, c'est le désœuvrement total. Donc, implorons la miséricorde de Dieu».

Sous anonymat, une autre dame confie : «Certes, la situation est difficile, mais des gens estiment toujours devoir voyager parce qu'ils doivent le faire. Mais, nous les conseillons d'attendre un peu». S'agissant des remboursements et autres, «nous coopérons bien avec les compagnies pour mieux gérer...», a-t-elle dit.