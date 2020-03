Burkina Faso: Primaires au CDP

Mahamadi Kouanda, l'un des membres fondateurs du CDP, après avoir annoncé dans les colonnes du journal le pays dans sa rubrique politique du mardi 17 mars, son souhait de se présenter comme candidat à la présidentielle au nom de son parti, à officiellement été déposé sa candidature. C'était le 17 mars au siège du CDP.

« Je serai candidat à la candidature. Je n'ai pas le choix. Je suis candidat pour sauver mon parti. Je suis candidat du peuple ». Tels avaient été les propos de Mahamadi Kouanda dans les colonnes du mardi politique du 17 mars 2020. Officiellement, ce dernier a joint l'acte à la parole en déposant officiellement sa candidature à la candidature de son parti le CDP. « Je suis candidat pour sauver mon parti. Mon parti mérite mieux que cela. En tant normal je ne voulais pas être candidat.

Si on n'avait pas travaillé à chasser des candidats comme Kadré Désiré, Bougouma, etc. pour des raisons diverses je ne serais pas là », a confié le prétendant à la candidature du CDP, à l'issue du dépôt de son dossier de candidature. A en croire l'homme, si le présent président du CDP, Eddie Komboigo est présenté comme candidat du CDP à la présidentielle de 2020, les chances pour que le CDP revienne au pouvoir sont minimes. « Dans les conditions présentes, Eddie ne peut pas battre Roch, ce n'est pas possible. S'il aime le CDP, je l'ai conseillé de venir on va s'entendre pour mieux partager les rôles pour qu'il soit président de l'Assemblée », a-t-il déclaré.

En plus, il a déclaré que « contrairement aux autres candidats qui font cotiser les enfants, nous avons voulu nous contentez de notre sueur, parce que quand on veut gérer un pays, il faut être capable de s'autogérer ? Les deux millions que Kouanda a versés c'est son argent. Je préfère le soutien moral, l'amitié, je préfère que les mamans, les papas, les jeunes et les chefs coutumiers qui me soutiennent me font des bénédictions que de prendre leurs argents pour contribuer pour ma cotisation». Cependant, ce dernier a confié que si toutefois, Eddie Komboigo venait a être désigné comme candidat du CDP, « dans la légalité », il n' y a pas de raison pour qu'il ne l'accompagne pas .

« Nous souhaitons qu'à l'issue de cette candidature, celui qui aura la chance de porter le CDP puisse mettre en priorité les conditions et de réconciliation les conditions de modestie, la condition de laisser passer tout ce qui est mauvais et construire l'avenir. Je ne suis pas candidat pour être seulement président du Burkina Faso », a-t-il déclaré, avant de poursuivre en ces termes : « mon souhait c'est que les gens se pardonnent et que le Burkina Faso retrouve son amour datant ». En poursuivant, il a confié que Blaise Compaoré est au centre de son combat. Son souhait, a-t-il déclaré est que Blaise Compaoré revienne au Burkina pour faire bénéficier de ses conseils en matière de bonne gouvernance. « je souhaite que tous les candidats, autant que nous sommes pensons au Burkina et au CDP », a-t-il souhaité.