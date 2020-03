Maroc: L'OMDH et l'OMP appellent à prendre des mesures pour préserver la santé des détenus

L'Organisation marocaine des droits de l'Homme (OMDH) et l'Observatoire marocain des prisons (OMP) ont appelé les autorités judiciaires à prendre des mesures pour faire face à l'épidémie du coronavirus.

En effet, l'OMDH a plaidé pour la libération des personnes mises en détention provisoire, ainsi que celles qui sont poursuivies pour des délits non dangereux et qui bénéficient des garanties de présence, et ce dans le but de réduire la surpopulation carcérale, a souligné un communiqué de cette organisation des droits de l'Homme.

L'OMDH a également appelé, et à titre exceptionnel, à suspendre provisoirement toutes les procédures d'évacuation des maisons destinées à l'habitation jusqu'à ce que la situation épidémiologique actuelle soit dépassée.

Par ailleurs, l'OMDH a souligné que la source de toutes les informations concernant l'épidémie du coronavirus doit être les canaux officiels concernés, tout en appelant le gouvernement à imposer les sanctions les plus sévères à l'égard des diffuseurs de fausses informations, des fatwas et des appels sous-estimant l'épidémie.

L'OMDH a appelé à l'interdiction des visites des maisons de personnes âgées, tout en intensifiant les contrôles des prix et en luttant contre les monopoles, afin de préserver la sécurité alimentaire et sanitaire des citoyens et d'éviter tout dérapage qui pourrait être causé par la cupidité de certains monopolisateurs.

Pour sa part, l'OMP a recommandé à l'administration pénitentiaire de mettre à disposition des détenus les produits désinfectants et d'hygiène recommandés, de réduire le nombre de détenus par cellule et de veiller à la désinfection des locaux, tout en saluant les mesures déjà prises dans ce cadre par la DGAPR.

Dans un communiqué parvenu à Libé, l'OMP a recommandé aux autorités judiciaires de prendre des mesures urgentes afin de relaxer avant l'expiration de leurs peines, les détenus devant sortir courant mars 2020, les mineurs en attente de leurs procès, les personnes âgées de plus de 65 ans, les prisonniers d'opinion et les militants pacifiques, en plus de diminuer le nombre de prévenus en vue de réduire la surpopulation carcérale.

«L'OMP appelle également la présidence du Ministère public à reporter le renvoi des accusés en cours de jugement devant les tribunaux ainsi que leurs procès à une période ultérieure, à titre de mesure préventive visant à limiter les risques de propagation du virus dans les établissements pénitentiaires », a souligné le communiqué. Et d'ajouter que « l'Observatoire se voit dans l'obligation de suspendre momentanément ses activités publiques ainsi que celles initiées en milieu carcéral, telles que les activités de sensibilisation en direction des détenu-e-s et de leurs familles, le monitoring des conditions de détention et l'assistance juridique aux détenu-e-s, la mise en œuvre des microprojets de réinsertion portés par des organisations de la société civile, entre autres, tout en soulignant que durant cette période de restrictions, l'OMP veillera à ce que les doléances de ceux-ci ainsi que les autres questions liées au respect de leurs droits et de leurs conditions de détention continueront d'être traitées ».