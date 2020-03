Algérie: Coronavirus - Algérie Télécom lance des promotions pour encourager le e-paiement

Alger — Algérie Télécom a lancé des promotions "avantageuses" pour ses clients qui utilisent le e-paiement (paiement électronique) afin de leur éviter les déplacements vers ses agences et minimiser les risques de propagation du coronavirus, a indiqué le Pdg de cet opérateur public, Anouar Mohamed Banabdelouahad.

Il s'agit d'offres promotionnelles destinées aux clients résidentiels consistant en des journées supplémentaires gratuites allant jusqu'à 6 jours pour Idoom Adsl et Idoom Fibre et jusqu'à 10 Go de volume supplémentaire pour la 4G LTE, a déclaré à l'APS M. Banabdelouahad.

Cette promotion de vente, qui va durer un mois, permettra aux clients d'Algérie Télécom de bénéficier de cet avantage s'ils utilisent les services d'AT en ligne, a-t-il précisé.

Pour les offres Idoom Fixe, en plus de l'illimité vers le réseau local et national et des autres avantages, un bonus de 30 minutes est offert vers les réseaux mobiles nationaux. Le client bénéficiera du bonus dans le bimestre qui suit la facture payée en ligne.

Il est relevé que le paiement téléphonique et le rechargement de l'internet en ligne sur le site d'AT se fait via les cartes électroniques telles que Edahabia et la carte interbancaire (CIB).

M.Benabdelouahad a fait état également de la possibilité pour les citoyens de demander une ligne de téléphone via le site web d'Algérie Télécom, sans avoir à se déplacer comme cela se faisait auparavant.

Concernant les dispositions prises par AT pour se protéger contre le coronavirus, le P-dg a indiqué que toutes les agences de l'entreprise à travers le territoire national ont été dotées de moyens nécessaires, alors que les réunion se feront en visioconférence, invitant, par la même occasion, le personnel au respect des mesures de restriction pour éviter tout risque de contamination.