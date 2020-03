Algérie: Coronavirus - L'ANR reporte la tenue de la 3e session ordinaire de son conseil national

Alger — Le parti de l'Alliance nationale républicaine (ANR) a annoncé mercredi le report de la 3e session ordinaire de son Conseil national, prévue initialement fin mars courant, avec maintien des réunions périodiques du Bureau national, par visio-conférence, en vue de suivre la situation, et ce en application des mesures préventives prises pour stopper la propagation du Covid-19, a indiqué un communiqué de l'ANR.

La formation politique a également décidé de "suspendre toutes ses activités nationales et locales, notamment les meetings et conférence de wilaya", exprimant "sa satisfaction quant aux décisions et mesures prises par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, annoncées dans son discours à la nation, notamment celles ayant trait à la fermeture des frontières terrestres avec les pays voisins, la suspension des dessertes aériennes et maritimes pour les voyageurs, la préservation des réserves stratégiques médicales et alimentaires, ainsi qu'à l'augmentation des capacités d'accueil et de prise en charge au niveau des services des différentes spécialités médicales au sein des hôpitaux".

Dans ce cadre, l'ANR exhorte "tous les citoyens à faire preuve d'une extrême vigilance et à observer les mesures sanitaires et préventives à même de stopper la propagation de cette pandémie, notamment en restant confiné chez soi et en évitant les lieux bondés, outre le report de toutes activités sociales, culturelles, politiques et religieuses".

L'ANR a, par ailleurs, mis en garde contre "l'état de psychose et de peur qui mène à des comportements irresponsables et injustifiés, tels que le stockage de produits alimentaires et de stérilisation médicale ainsi que leur acquisition disproportionnée".

En outre, le RND a exhorté les citoyens à "prendre au sérieux les risques réels que fait peser la pandémie du coronavirus sur la santé publique et la sécurité nationale du pays", se disant confiant quant "à la sagesse et la prise de conscience des Algériens, notamment ceux qui participent aux marches hebdomadaires du Hirak populaire, de la nécessité de suspendre les marches et les rassemblements, jusqu'à ce que cette pandémie soit maîtrisée et que les choses reprennent leur cours normal".

La formation politique a également "salué et remercié les personnels soignants, la Protection civile et les organes de sécurité pour leurs efforts et sacrifices consentis, car étant à l'avant-garde en matière de lutte contre la propagation du coronavirus".

Enfin, le RND a souligné la nécessité de "renforcer la communication institutionnelle et d'associer les médias publics et privés dans le processus de sensibilisation en vue d'éviter la panique des citoyens et d'encourager le système de la recherche scientifique et médicale afin de contribuer à trouver de véritables solutions", plaidant pour "l'engagement des institutions étatiques à atténuer les répercussions négatives de cette pandémie sur le tissu économique, à travers l'accompagnement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) par des mesures financières et fiscales à même de permettre d'aplanir ces difficultés et de garantir la durabilité des moyens de production".