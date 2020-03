Algérie: Tizi-Ouzou - Lancement d'une vaste campagne de nettoyage et de désinfection des espaces publics

Tizi-Ouzou — Une vaste campagne de nettoyage et de désinfection des espaces publics a été lancée, à travers la willaya de Tizi-Ouzou par les autorités locales et les organisations de la société civile et ce dans le cadre de la campagne de prévention contre la propagation du coronavirus (Covid-19).

Au chef-lieu de wilaya, l'EPIC de collecte communal des déchets ménagers (CODEM), a lancé depuis mardi en fin d'après-midi, une première opération de nettoyage et de désinfection du centre ville en ciblant les sites allant de l'entrée ouest de la ville, à partir de la placette de la Bougie jusqu'à la sortie est en contrebas du stade 1er novembre, ainsi que le CHU Nedir Mohamed, a indiqué à l'APS, le directeur de ce établissement public, Mokrane Nait Djoudi.

Le chef de daïra de Tizi-Ouzou, Mahfoudh Ghezaili, a observé que cette opération se poursuivra aujourd'hui avec la participation d'autres partenaires dont la protection civile et la conservation des forêts qui mobiliseront notamment leurs moyens matériels dons des camions dotés de lances à eau, l'Office national d'assainissement, Le Centre d'enfouissement technique, l'Algérienne des eaux.

Un nombre de 23 tracteurs agricoles dotés de pulvérisateurs et appartenant à de agriculteurs de la commune de Tizi-Ouzou a été recensé. Ils seront mobilisés en cas de nécessité, a-t-il observé.

Une deuxième opération de nettoyage sera organisée ce mercredi et sera élargie vers d'autres sites, afin de toucher plus d'espaces publics, a indiqué M. Ghezaili, qui a ajouté que parallèlement à cette opération, la campagne d'affichage et de distribution de prospectus sur les recommandations à suivre afin de limiter la propagation du coronavirus, se poursuit.

Le mouvement associatif dont "Djek El Kheir", "Dir El Kheir w'ensah", "Horizons Djurdjura" et les comites de villages et de quartiers se sont aussi impliqués dans cette campagne de prévention en initiant à travers plusieurs localités de la wilaya des opérations de nettoyage comme c'est le cas au villages Sahel (Bouzguène), Ait Zaim (Maatkas), Aourir (Ain El Hammam), Zouvga (Illiten), l'ensemble des villages de Bouzguène, entre autres.

Les appels à observer les recommandations sanitaires (observation de règles d'hygiène et confinements) visant à limiter la propagation du virus Covid-19 se poursuivent à travers les médias, les réseaux sociaux, alors que le travail de proximité par voie d'affichage, de porte à porte, et de appels par mégaphone, menée par la société civile s'intensifie à travers toute la wilaya.