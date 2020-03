Cote d'Ivoire: Maladie à Coronavirus - Salif Traoré dit A'Salfo leader du groupe Magic System joint sa voix à la lutte

Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, le leader du groupe Magic System, Salif Traoré dit A'Salfo apporte sa voix dans la lutte contre la maladie à Coronavirus.

« Bonjour à tous. Même si je ne suis pas adepte des vidéos sur les réseaux sociaux, il en faut quand même. J'ai un important message à faire passer. Je vais vous parler du Coronavirus. C'est l'actualité qui perturbe le monde entier.

C'est une maladie qui est en train de décimer le monde. Tout le monde a vu d'où elle est partie et où elle est arrivée. C'est une maladie qui ne trie pas, ni les blancs, ni les noirs, ni les jaunes. Aujourd'hui nous sommes heureux de voir que nos autorités prennent toutes les dispositions maximales pour que nous évitions de vivre cette crise.

Des consignes sont données. Si nous ne les respectons pas, nous serons les propres canaux de propagation de cette maladie. C'est d'ailleurs pourquoi, il est important qu'en tant qu'acteur culturel je puisse joindre ma voix à celle des autorités autorisées ou compétentes pour renforcer le message envers tous ceux qui nous écoutent parce que nous avons quand même la chance d'être écouté par beaucoup de personnes. Comprenez que je puisse faire cette vidéo. J'aurai pu écrire. Tout le monde ne sait pas lire.

Changer nos comportements hygiénique et alimentaire

C'est pourquoi j'ai préféré ce canal pour communiquer à travers cette vidéo pour vous interpeller sur la dangerosité de cette maladie qui est une tueuse. Seulement c'est une précaution à laquelle nous devons nous adapter qui pourront être notre seul remède. Ces précautions sont toutes simples. Je ne suis pas aller dans une école pour les apprendre. J'ai écouté le message comme vous et je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. On nous demande de changer nos comportements hygiénique et alimentaire. Changer le comportement hygiénique c'est quoi ? Nous sommes en Afrique et je sais que nous aimons vraiment le contact. Nous aimons manifester notre amitié, notre fraternité. Cependant, on nous dit que ce sont des gestes qui peuvent être dangereux pour nous. Et qu'il faut que nous arrêtons les salutations, les embrassades, les accolades.

Tout le monde comprend que cela fait partie des mesures de précaution. On nous demande de laver les mains chaque fois que l'occasion se présente. On n'avait même pas besoin d'attendre le CORONAVIRUS pour savoir que le laver les mains est hygiénique et contribue à notre bonne santé. C'est ce qu'on nous demande. On nous demande également de changer les habitudes alimentaires. Tout le monde aime l'agouti. Tout le monde aime le hérisson. La viande de brousse, les Ivoiriens en raffolent. Pour l'occasion, on nous dit d'arrêter. On dit que pour le moment cela peut faire partie des dangers imminents.

Est-ce que c'est parce qu'on a le remède d'une maladie qu'il faut la provoquer ?

Pour notre propre santé, on nous demande d'arrêter la consommation de la viande de brousse. Il y a moins de cinq ans, on nous avait demandé d'arrêter de consommer la viande de brousse. Le temps d'éradiquer l'épidémie de l'Ebola et nous l'avons fait. Et après on nous avait autorisé sa consommation.

C'est donc pour un moment. On peut se concentrer et oublier nos plaisirs pour se préserver. C'est important d'appliquer ces consignes. Se laver les mains, éviter le contact physique, éviter de manger de la viande de brousse. Et en dehors de ça avoir une hygiène de vie très adaptée. C'est cela qui peut nous sauver. Par ailleurs, il faudrait qu'on arrête les commentaires ou les messages selon lesquels on est africain, le CORONAVIRUS meurt au soleil et que lorsqu'on a la peau noire on est immunisé. Les gars, je ne dis pas que c'est faux. D'ailleurs je prie que soit vrai. Cependant, est-ce que c'est parce qu'on a le remède d'une maladie qu'il faut la provoquer ? Je dis non.

Annulation des rassemblements de masse

A mon avis ces précautions sont à ajouter à vos croyances si nous voulons éviter de propager la maladie. On nous demande également d'annuler les rassemblements de masse. La preuve. Hier j'ai pris une décision difficile mais raisonnable de reporter le FEMUA. On ne peut pas dire qu'on veut faire un Festival qui contribue au bien-être des Ivoiriens et sachant que si ce festival a lieu ça devient un foyer de contamination, donc contribuer au mal être des Ivoiriens et vouloir équilibrer les choses. Cette décision est douloureuse. Mais les FEMUA, il y en aura. Pour le moment, il y a le CORONAVIRUS qu'est-ce qu'on en fait ? Ce sont ces genres de décisions qu'il faut prendre. C'est un effort. Ce qui veut dire que chacun de vous peut faire un effort sur soi-même.

Pour oublier certaines habitudes afin qu'à travers nos comportements, nous puissions éradiquer efficacement cette maladie. En même temps, cette maladie ne doit pas nous amener à oublier des valeurs de fraternité, d'amitié. Parce qu'il n'y a plus d'accolade, de contacts physiques entre nous que ces valeurs vont disparaitre. Ça peut continuer mais avec toutes les précautions. Pour moi, il est important de vous dire que la situation est sérieuse. Je ne suis pas là pour tirer la sonnette d'alarme, créer la psychose et dire que l'heure est grave. Il est temps que sachons que nous sommes les protecteurs de notre santé. Nous ne devons pas être les responsables de ce qui va nous arriver demain. »