Cote d'Ivoire: L'Assemblée nationale suspend, toutes ses réunions de plus de 50 personnes.

À l'instar de nombreux pays dans le monde, la Côte d'Ivoire est engagée en ce moment dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus (COVID 19).

Dans ce cadre, le gouvernement a fait connaître, le lundi 16 mars 2020, une série de 13 mesures préventives, qui visent à protéger nos vies, ainsi que celles de nos familles et de nos populations, et auxquelles l'Assemblée nationale souscrit pleinement.Le Président l'Assemblée nationale insiste sur la nécessité pour tous, d'observer scrupuleusement ces mesures sanitaires de protection et de sauvegarde.En application de celles-ci, l'Assemblée nationale suspend, en son sein, toutes les réunions de plus de cinquante personnes, jusqu'à nouvel ordre.

En outre, il est instamment demandé aux députés, au personnel administratif et aux usagers, de laver les mains à l'eau et au savon ou d'utiliser le gel hydroalcoolique aux points de lavage installés aux entrées et sorties de l'Institution.Tout en appelant à la vigilance de tous et au strict respect de ces dispositions idoines, le Président de l'Assemblée nationale informe mesdames et messieurs les Députés et le personnel administratif, que les activités essentielles au fonctionnement de l'Institution se poursuivent.

Par ailleurs, le Président de l'Assemblée nationale apprend avec une profonde douleur, le décès de Madame Rose Marie COMPAORE, 2è Vice-présidente de l'Assemblée nationale du Burkina, ce mercredi 18 mars 2020, suite à la maladie à coronavirus.A cet effet, le Président de l'Assemblée nationale, aux noms des députés ivoiriens et en son nom propre, présente ses condoléances les plus attristées à son homologue, Monsieur Alassane SAKANDE, et à l'ensemble des parlentaires du Burkina Faso.