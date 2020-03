Congo-Brazzaville: Mois de la femme - Pari gagné pour la première foire des femmes de médias

Le go de la première édition de la foire des femmes des médias, organisée par Ucofem et Acofepé, a été donné par la ministre d'Etat du Genre, Famille et Enfant, Beatrice Lomeya, en présence du directeur pays de l'Internews, Karim Bernard, et du représentant de l'ambassadeur de la Suède, Joachim.

Béatrice Lomeya a souligné que cette première foire des femmes des médias, tenue grâce au programme Media Sector Development Activity (MSDA) avec un financement complémentaire de la coopération suédoise mis en œuvre par FHI/360 et Internew, marque un moment important durant le mois de mars dédié à la femme. Elle offre une opportunité aux femmes des médias de réfléchir sur leurs conditions de travail et cela conformément au thème de la journée internationale des droits des femmes. « Cette foire doit être une journée exceptionnelle pour vous. Un moment fort de volonté commune des femmes et hommes des médias pour faire des médias un levier de développement et le gouvernement vous soutiendra dans cette démarche », a-t-elle déclaré, avant de saluer la présence des hommes « genrés » à cette première foire.

Auparavant, le directeur pays de l'Internews qui a invité les médias à sensibilsier la population à l'épidémie de coronavirus a félicité l'Union congolaise des femmes des médias (Ucofem) et l'Association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite (Acofepé) pour l'organisation de cette première foire des femmes des médias. Il a, par ailleurs souligné que son organisation œuvre dans plus de quarante pays sur la problématique de l'information. C'est dans ce cadre qu'elle apporte son appui aux médias.

Pour sa part, le représentant de l'ambassadeur de la Suède a encouragé les femmes des médias pour cette merveilleuse initiative qui leur offre un cadre de réflexion sur les problèmes de la profession et d'en trouver des solutions. «La foire est une excellente opportunité pour rassembler les efforts et réfléchir sur les défis... », a-t-il indiqué. A la fois lieu de rencontre des professionnelles des médias et espace public pour les femmes de la presse audiovisuelle, écrite et en ligne, la foire des femmes des médias vise à promouvoir l'image des femmes œuvrant dans les médias. Il s'agit d'une vitrine, un espace foraine d'échanges, d'analyses et de réflexion sur la situation des femmes des médias et sur le rôle qu'elles jouent dans le développement de la communauté dans la consolidation de la démocratie à traves leurs productions médiatiques. La foire des femmes des médias est aussi un plaidoyer pour cette femme de médias qui n'est pas utilisé à sa juste valeur alors qu'elle a beaucoup à donner dans le développement de son pays.

Cette première foire a permis aux femmes des médias d'être édifiées à travers les interventions des femmes et hommes qui ont marqué le domaine de la presse et de la communication à travers les différents panels. Ceux-ci ont porté entre autres sur l'image de la femme de médias, les droits de femmes et sur la révision du Code de famille, la femme de médias et les nouvelles technologiques. Le dernier panel a porté sur le témoignage sur le travail des femmes des médias.