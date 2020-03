Congo-Kinshasa: Coronavirus - Félix Tshisekedi décrète 30 jours de suspension d'activités !

Face à la propagation extrêmement rapide de l'épidémie COVID-19 dans le monde, particulièrement en République démocratique du Congo où l'on compte près de 20 cas confirmés, des mesures fortes étaient très attendues afin de limiter les risques.

Après avoir présidé une réunion restreinte du Gouvernement mardi dernier, sur la situation de la pandémie de Coronavirus en RDC, le chef de l'Etat Félix Tshisekedi a annoncé, ce mercredi 18 mars 2020, dans une adresse à la Nation, les décisions prises notamment, en ce qui concerne l'accès au territoire, la prise en charge des personnes contaminées, la sensibilisation et la protection de la population, mais aussi le rassemblement des personnes dans les lieux privés et publics.

Déjà, à dater de ce jeudi 19 mars, il a été décidé la suspension de tous les cultes ainsi que la fermeture des écoles, universités, instituts supérieurs officiels et privés sur l'ensemble du territoire national pour une durée de 4 semaines.

Aussi, tous rassemblements, réunions, célébrations, de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial sont interdits. Le président de la République a également décidé de suspendre les activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif, mais aussi l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants jusqu'à nouvel ordre.

Toujours s'agissant des rassemblements, Félix Tshisekedi a interdit l'organisation des deuils dans les salles et les domiciles. "Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation et en nombre restreint d'accompagnateurs", a-t-il fait savoir, sur les antennes de la télévision nationale ce mercredi.

Par ailleurs, tous les cas testés positifs sur l'ensemble du territoire seront pris en charge aux frais du Gouvernement de la République, a annoncé le chef de l'Etat.

Suspension des vols en provenance des pays à risque

Pour ce qui est des mesures concernant l'accès au territoire national, dès ce vendredi 20 mars 2020, tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit seront suspendus jusqu'à nouvel ordre. "Seuls les avions et les navires cargos et autres moyens de transport frets seront autorisés à accéder au territoire national et leurs personnels soumis aux contrôles", a souligné Félix Tshisekedi.

Aussi, a-t-il décidé de soumettre systématiquement les personnes en partance de Kinshasa vers les différentes Provinces de la RDC aux mesures de contrôle dans le but d'éviter la propagation de cette pandémie sur le reste du pays.

En outre, les voyages à destination de la République Démocratique du Congo de tous les passagers résidant dans les pays à risque sont reportés jusqu'à nouvel ordre, mais également

Il a également été décidé d'imposer à tous les passagers, à leur arrivée aux frontières nationales, de remplir une fiche de renseignements et de se soumettre, sans exception, à l'obligation de lavage des mains et du prélèvement de la température ; d'imposer une mise en quarantaine de 14 jours maximum à toute personne suspectée à l'issue du test de température, pour un examen approfondi et au besoin d'interner, dans les hôpitaux prévus à cet effet, les personnes qui seront testées positives ; et de doter tous les postes d'entrée maritime, fluviale, lacustre et terrestre du territoire national du même dispositif de surveillance pour renforcer le contrôle des passagers en provenance de l'étranger.

«Ne pas céder à la panique»

Depuis la détection du premier cas atteint du virus il y a quelques jours en RDC, la psychose a gagne le terrain et sème le doute au sein de la population. Le président de la République a insisté sur le fait que le pays n'est qu'au début de cette pandémie, et qu'il s'agit d'une menace sérieuse pour la santé publique qui appelle les mesures musclées pour protéger les congolais.

Cependant, face à l'expansion du virus, le chef de l'Etat appelle au sang-froid de toute la population et de ne céder ni la panique, ni à la manipulation, encore moins à la désinformation et à n'écouter que les conseils des scientifiques qui renseignent le gouvernement à travers le ministère de la Santé qui recommande les bons gestes à adopter et l'attitude à observer.

"Dans ce contexte exceptionnel, avec nos meilleurs médecins et nos meilleurs scientifiques, nous y avons réfléchis et le gouvernement a engagé le personnel de nos hôpitaux, médecins et infirmiers, ainsi que l'ensemble des agents du service public de la santé à répondre présents et à se consacrer avec dévouement et efficacité face à l'ampleur de cette pandémie", a laissé entendre Félix Tshisekedi.

Le Dr Muyembe à la tête de la cellule de riposte

La chef de l'Etat a annoncé dans son adresse à la Nation que la coordination de la cellule de riposte contre le COVID-19 a été confiée au Docteur Jean-Jacques Muyembe Tamfum, le chercheur et virologue congolais qui a déjà fait ses preuves dans la lutte contre la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo.

Faudra signaler que jusqu'à ce jour, la pandémie n'a touché que la ville de Kinshasa et les mesures annoncées par le chef de l'Etat sont surtout importantes pour freiner la propagation du virus. "Cette pandémie qui vient d'affecter notre pays s'ajoute à la liste des plus grandes crises sanitaires auxquelles la République démocratique du Congo fait face depuis quelques années", a alerté Tshisekedi Tshilombo.