Burkina Faso: Faso foot - Vitess FC dans la cour des grands

C'est le 8 mars 2020 que retentissait au stade omnisports de Bobo-Dioulasso le dernier coup de sifflet du championnat national de la D2 dans la zone ouest. Un jour béni pour Vitess FC qui venait ainsi d'accéder en D1 après sa large victoire (4-1) dans cette ultime rencontre qui l'opposait au Kiko FC. Une première pour cette jeune formation qui a agréablement surpris en rejoignant l'élite du football burkinabè après seulement 5 années d'existence. Désormais en première division, le nouveau promu entend se donner tous les moyens d'être à la hauteur des attentes de son public.

Il y avait une folle ambiance ce 8 mars en début de soirée à Accart ville. Le long cortège de véhicules et de motos partis du stade omnisports avec des coups de klaxon et des cris de joie atteint sa destination dans une cacophonie indescriptible. Là encore, d'autres supporters qui les attendaient depuis l'annonce de la victoire de leur équipe laissent à leur tour éclater leur joie à l'arrivée de la délégation. « Vitess FC en première division, ce n'est pas une supposition mais bien une réalité », lance dans une joie débordante un supporter.

Des accolades, des embrassades, des poignées de main chaleureuses mêlées au youyou des supporters avaient fini par transformer le siège de l'équipe en une sorte de paradis terrestre pour les inconditionnels de l'équipe qui semblaient savourer l'un des meilleurs moments de leur vie. Une chose est sûre, la montée de Vitess FC en D1 était beaucoup attendue par les dirigeants, joueurs et supporters qui ont dû s'armer de courage et de patience avant d'atteindre leur objectif. Créé par la volonté de jeunes dynamiques et surtout mordus du football, les orange et bleu d'Accart-Ville vont d'abord passer deux années en D3 (2016-2018) avant d'accéder à la division supérieure.

Classée 4e du championnat de sa catégorie en 2019, l'équipe de Vitess FC va, cette fois, mettre tous les atouts de son côté pour sortir vainqueur de sa poule. Des ambitions qui pourraient bien se justifier par la solidarité de ce groupe d'amis autour duquel l'équipe a été bâtie. De jeunes dirigeants aux moyens très limités mais qui ont toujours su utiliser les mots justes pour galvaniser les joueurs et les motiver à se surpasser pour réaliser les résultats honorables. Un autre atout et pas des moindres est l'encadrement technique de l'équipe. Dirigés d'une main de maître par l'ex-international burkinabè Mamadou Zongo, les joueurs de Vitess FC vont vite connaître une ascension fulgurante dans leur catégorie au point de susciter la convoitise des équipes de première division. L'ex-buteur de l'ASFB Cheik Djibril Ouattara, aujourd'hui au Maroc, ou encore Frank Aimé Tologo, qui fait aujourd'hui le bonheur de l'ASFB, sont des purs produits de Vitess FC.

Ces départs ont été pourtant loin de fragiliser l'équipe évoluant sous l'étiquette d'un centre de formation. Puisque Mamadou Zongo avait déjà son idée derrière la tête et qui consistait encore à aller fouiner dans les secteurs dans l'espoir de dénicher les talents cachés afin de maintenir l'équilibre de son équipe. C'est seulement à ce prix qu'il pouvait espérer aller jusqu'au bout de son ambition, c'est-à-dire la D1. Mission somme toute difficile pour l'ex-international burkinabè de l'ASEC d'Abidjan sous l'ère du sorcier blanc Philippe Troussier et de l'équipe hollandaise de Vitess Harnem dans une compétition où les grands favoris cette année dans la zone ouest étaient incontestablement l'AJEB et l'USCO. Mais Mamadou Zongo a su monter une équipe commando qui ne reculait devant rien.

« Nous avons débuté fort le championnat en prenant 13 points sur 15 pendant les cinq premières journées. Et nous avons terminé encore plus fort en prenant 15 points sur 15 lors des dernières journées », a expliqué Mamadou Zongo. Des résultats qui permettent aujourd'hui à Vitess FC de jouer la saison prochaine dans la cour des grands. Une autre paire de manches pour Mamadou Zongo et sa troupe, qui se disent déterminés à être à la hauteur des attentes du public bobolais.