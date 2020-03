Cote d'Ivoire: Assemblées annuelles 2020 - Afreximbank annonce l'ouverture des inscriptions

L'inscription aux Assemblées annuelles 2020 de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), qui se tiendra à Charm el-Cheikh (Égypte), est ouverte, selon les informations publiées, ce mercredi 18 mars par la Banque.

La banque annonce que les futurs participants aux réunions, baptisés AAM2020, pourraient s'inscrire en visitant le site Web des assemblées annuelles où des informations régulièrement mises à jour sur le lieu, le programme, l'hébergement à l'hôtel et les visas seraient également disponibles.

Les réunions annuelles d'Afreximbank sont ouvertes aux professionnels du secteur bancaire, aux praticiens du commerce et de la finance commerciale et à d'autres parties impliquées dans le développement économique à travers l'Afrique et au-delà. Ils sont également fréquentés par des chefs d'entreprise et des dirigeants politiques et ont été classés parmi les rassemblements les plus importants de décideurs économiques en Afrique.

Les Assemblées annuelles 2020, qui se tient autour du thème «Jeunesse, commerce et développement», mettront en vedette une multitude de conférenciers de haut niveau lors de séances plénières et d'événements parallèles du 10 au 13 juin au Centre des congrès international de Sharm El Sheikh. Cette cérémonie se tient sous l'égide du gouvernement égyptien représenté par la Banque centrale d'Égypte.

Le programme comprendra un séminaire le 10 juin, avec l'ouverture officielle de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires le 11 juin. L'événement se terminera le 13 juin par la session à huis clos de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires.

« En reconnaissance du rôle essentiel que l'évolution démographique de l'Afrique jouera au cours des prochaines décennies, l'AAM2020 se concentrera sur le thème Jeunesse, commerce et le développement. Grâce à un programme stimulant de discussions et d'activités, nous évaluerons les défis et opportunités présentés par l'Afrique en tant que continent le plus jeune du monde et abritant 90% du marché mondial de la jeunesse, avec 19 des 20 plus jeunes pays du monde », a déclaré le professeur Benedict. Oramah, président d'Afreximbank.

Avant d'ajouter «Nous explorerons comment l'Afrique peut tirer des dividendes de cet avantage potentiellement énorme, comment nous devons éduquer nos jeunes et développer les programmes de formation les plus pertinents pour eux, et ce que l'Afrique devrait faire en ce moment.»