Cote d'Ivoire: Lutte contre le coronavirus - Le Fonds de Réponse et de Solidarité pour COVID-19 lancé

Un nouveau fonds de solidarité pour les maladies à coronavirus (Covid-19) permettra de collecter de l'argent auprès d'un large éventail de donateurs afin de soutenir le travail de l'Organisation mondiale de la santé (Oms) et de ses partenaires pour aider les pays à faire face à la pandémie de Covid-19.

Ce fonds, le premier du genre, permet aux particuliers, aux entreprises et aux institutions du monde entier de se réunir pour contribuer directement aux efforts de réponse mondiaux. Il a été créé par la Fondation des Nations unies et la Fondation suisse de philanthropie, en collaboration avec l'Oms.

"Nous sommes à un moment critique de la réponse mondiale à Covid-19 - nous avons besoin que chacun s'implique dans cet effort massif pour assurer la sécurité du monde", a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'Oms. "Nous sommes extrêmement reconnaissants à la Fondation des Nations unies et à la Fondation suisse pour la philanthropie de nous avoir aidés à mettre en place ce fonds. Beaucoup de personnes et d'institutions ont dit vouloir contribuer à la lutte contre le nouveau Coronavirus. Maintenant, ils peuvent le faire".

Le lancement du fonds bénéficie d'un soutien important, notamment de la part de Facebook et de Google qui ont mis en place un système de contrepartie pour les fonds collectés par le biais de leurs plateformes, tandis que des donateurs individuels soutiennent également le fonds par le biais de www.covid19responsefund.org.

"Nous ne pouvons pas ignorer le fait qu'il s'agit d'un problème véritablement mondial, qui nécessite des solutions véritablement mondiales", a déclaré Elizabeth Cousens, présidente et directrice générale de la Fondation des Nations unies. "Les arguments en faveur d'une coopération mondiale ne pourraient être plus clairs : les communautés du monde entier sont touchées et les gens veulent apporter leur contribution. Ce nouveau fonds permettra de créer un espace pour que les gens, partout dans le monde, puissent lutter ensemble contre ce virus".

Les fonds seront consacrés aux actions décrites dans le plan stratégique de préparation et de réponse Covid-19 pour permettre à tous les pays - en particulier les plus vulnérables et à risque, et dont les systèmes de santé sont les plus faibles - de se préparer et de répondre à la crise Covid-19, notamment en détectant rapidement les cas, en arrêtant la transmission du virus et en prenant soin des personnes touchées.

L'Oms et ses partenaires cherchent à financer l'achat d'équipements de protection pour les agents de santé de première ligne, à équiper les laboratoires de diagnostic, à améliorer la surveillance et la collecte de données, à créer et à maintenir des unités de soins intensifs, à renforcer les chaînes d'approvisionnement, à accélérer la recherche et le développement de vaccins et de produits thérapeutiques et à prendre d'autres mesures essentielles pour intensifier la réponse de santé publique à la pandémie.

Le Fonds de réponse solidaire Covid-19 est hébergé par deux fondations, la Fondation des Nations unies (enregistrée aux États-Unis) et la Fondation suisse de philanthropie (enregistrée en Suisse). Les deux fondations ont établi des relations avec l'Organisation mondiale de la santé, ce qui permet un transfert efficace des ressources financières pour permettre les efforts de réponse à Covid-19.

Tous les dons faits à la Fondation des Nations Unies et à la Fondation suisse de philanthropie sont déductibles des impôts dans la mesure où la loi le permet, le cas échéant (États-Unis et Suisse). En outre, la Swiss Philanthropy Foundation s'est associée à Transnational Giving Europe pour étendre les avantages fiscaux à certains autres pays européens, le cas échéant.