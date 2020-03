Togo: Ce prophète togolais prophétise la fin du Coronavirus

C'est une dépêche de nos confrères de Lerefletdafriue qui relate la prophétie en question. Faut-il y croire ou pas ? En tout cas à chacun d'en faire son opinion après lecture de ce qui suit...

"Le nouveau Coronavirus ( Covid-19) qui a fait déjà plus de 7.000 morts dans le monde, préoccupe davantage tous les pays, notamment ceux de l'Afrique, dont les systèmes sanitaires sont malheureusement à la traîne. Au Togo, les efforts sont menés pour lutter contre la pandémie, à travers des mesures restrictives et des conseils sanitaires indispensables. La pandémie est également au coeur des préoccupations à l'Église Holy Ghost Revelation Prayer Ministry International, sis à Adakpamé, banlieue Est de Lomé. Chaque jour de culte et d'intersection, le sujet principal c'est « Coronavirus ».

Dimanche (au culte) et lundi (à la Télé RTDS), le Prophète Hosea Adjevi a encore prié Dieu pour qu'il continue à faire jaillir son sang sur le Togo, afin d'éradiquer le virus. « Le coronavirus on en parle dans notre église, depuis dimanche, nous prions beaucoup pour ça. Je sais bien que ce virus est déjà arrêté par le feu du Saint Esprit. Il ( virus, ndlr) doit retourner obligatoirement d'où il vient. Il ne va toucher aucune personne au Togo. Et même s'il en touchait, ça n'aura aucun effet », a t-il martelé, ajoutant qu' « avant tout commencement du culte, nous prions pour ça. Le Togo est encerclé par le sang de Jesus-christ, la main de Dieu est avec nous, rien ne va nous arriver ».

Pour le prophète, « d'ici au 28 Mars prochain, ce virus va disparaître totalement, dans les cinq continents du monde ». Cette prophétie, le Prophète Hosea Adjevi, dit l'avoir reçu de Jésus-Christ en qui, il place toute sa confiance.