Madagascar: Gestion des risques et des catastrophes - On est plus dans la préparation que dans la prévention

Prévenir les risques au lieu de préparer la population à les affronter serait le mieux selon les acteurs dans la gestion des risques et catastrophes.

Il suffit qu'il pleuve un quart d'heure pour que des villes, des quartiers ou encore des communes soient sous les eaux.

Les cas récents d'inondation interpellent sur le système actuel de gestion des risques et catastrophes dans le pays. La vulnérabilité des Malgaches ne cesse de croître, alors que des actions, initiatives et activités sont menées par différents acteurs dans le cadre de nombreux projets de résilience et d'adaptation. Le cas particulier de la capitale interpelle d'autant plus puisque près de 91 quartiers se retrouvent à chaque passage de pluie ou d'orage sous les eaux. Le pays dispose toutefois d'une stratégie nationale de gestion des risques et catastrophes, et de divers plans de contingences devant permettre de faire face à ceux-ci. Mais encore, les actions auprès de la population cible sont plus axés sur les gestes à faire en cas de survenance des catastrophes.

Sensibilisation sur les bons gestes à adopter, distribution de kits tels des sifflets, des gilets de sauvetage... Sur les sites d'hébergement ou les sites pour les sinistrés, des informations sont sur les ondes radio du pays et sont martelées afin de « préparer au mieux les populations dans les zones d'impact des catastrophes, aussi bien naturelles que d'origine humaine », selon les dires de Avotra (nom d'emprunt), citoyenne engagée dans la sensibilisation et l'éducation aux risques et catastrophes. Notre interlocutrice de rajouter « les catastrophes comme les cyclones reviennent chaque année et nous savons qu à tous les coups, des milliers de personnes en sont victimes ».

Salé. « Les initiatives entrant dans le cadre de la prévention dépensent moins d'argent que les actions de riposte et de réponse », propos d'un technicien auprès de la direction générale de la météo interviewé sur comment faire pour mettre en place un système de gestion des risques et catastrophes répondant aux besoins et réalités du pays. Un constant soutenu par Avotra qui avance l'importance « d'éduquer la population sur les risques et catastrophes ». « La vraie prévention consiste à intégrer la dimension risques et catastrophes dans les politiques de l'éducation nationale et les politiques culturelles. Une initiative qui permettra de faire en sorte de développer, chez les enfants et les citoyens en général, la notion de GRC ».

Avotra de noter « touchant les couches les plus vulnérables et tout le système de la vie des citoyens, l'éducation devra permettre de limiter autant que possible les victimes à chaque survenance des catastrophes ». L'insistance sur la préparation trouverait également son origine dans les relations du pays avec ses bailleurs qui opteraient plus pour les actions, plus particulièrement les financements en faveur des préparations, que pour les préventions. Insulaire par nature, Madagascar doit, chaque année, faire face à des catastrophes d'origine naturelle. Et puisque la prévention coûte moins chère que la préparation ou encore la réponse, ne serait-il pas temps de changer de fusil d'épaule ?