Madagascar: Exposition - Ratovo Valiha présente ses œuvres

City Art Ivandry est décorée par cinquante instruments traditionnels malgaches dont le vernissage s'est déroulé le samedi 14 mars dernier. Cette exposition durera plus de 15 jours. Rien que durant les quatre premiers jours de cette exposition, plus de 300 visiteurs sont venus apprécier les œuvres de Ratovonirina Ranaivovololona connu sous le nom de Ratovo Valiha.

Valiha, percussion ou amponga, kabosy, ou encore marovany sont présentés à la City Art Ivandry pendant quatre jours. « Ceci est le fruit de notre acquis théorique et pratique en matière de recherche et de développement des arts musicaux malgaches en général, et de la valiha en particulier », confie l'exposant Ratovo Valiha.

Les « instruments hybrides ». Artiste-musicien et spécialement chercheur en matière de valiha, il est l'un des premiers à fabriquer la valiha chromatique, un instrument qui ressemble à la valiha standard, mais avec un aspect assez original. « La valiha chromatique est divisée en deux parties, la partie haute où sont installées les cordes dièses et bémols, et la partie basse composée des cordes diatoniques », a-t-il expliqué. A part les valiha, Ratovo Valiha expose également des instruments de musique idiophones. Ce sont des instruments de musique qui ont la vibration de leur propre matière, c'est-à-dire, un instrument qui ne possède ni membrane ni cordes. Les idéophones peuvent être percutés, pincés ou frictionnés. Les tambours marmites ou l'Amponga vilany y sont exposés également. Cet instrument est composé d'une marmite en terre cuite recouverte de vessie de zébu, et d'une rondelle de paille qui sert de pied. L'Amponga vilany a son semblable en Afrique et en Amérique latine.

L'objectif de l'exposant est, tout d'abord, de conscientiser les citoyens au sujet de la richesse du patrimoine culturel malgache qui risque de perdre sa valeur aux yeux de la jeune génération. « En fait, le patrimoine malgache qui est très riche en termes de potentialité culturelle, artistique et folklorique devra être reconsidéré tant sur le plan régional, national qu'international », explique Ratovo Valiha. La valiha est un instrument populaire dans la Grande île. Elle intéresse toute la population, aussi bien à la campagne qu'en ville. D'autre part, le but principal est de mettre en orbite les tournées internationales de l'orchestre « Valiha de Madagascar, sans oublier de vulgariser et diffuser la culture de cet instrument malgache à l'échelle mondiale. « La valiha est connue comme un instrument qui traduit aux mieux l'âme de la musique typique malgache », mais actuellement, cette mélodie malgache est asphyxiée par celle de l'extérieur qui gagne du terrain et s'enracine de plus en plus dans le pays. Madagascar a besoin des « Ratovo Valiha juniors » pour que les instruments malgaches soient compétitifs comme la kora sénégalaise ou encore le cavaquinho de l'Amérique Latine.