Sénégal: L'Afrique face aux égoïsmes et barricades

L'Afrique, région du monde la moins touchée par la pandémie de Covid-19, enregistre de plus en plus de cas. Cette pandémie débarque sur un continent où le système de santé demeure fragile. Un continent qui lutte toujours contre le paludisme, les maladies chroniques, Ébola, etc.

La nouvelle menace sanitaire risque de mettre davantage à nu les insuffisances de nos systèmes sanitaires, d'où la nécessité de prendre les devants. Sur le terrain de la prévention, l'Afrique dispose d'une avance considérable du fait qu'elle a été tardivement touchée par la maladie, mais un avantage qui s'effrite au fur et à mesure que le nombre de cas augmente. Notre salut ne peut résider que dans la prévention, le respect des mesures édictées pour les pays où le coronavirus est déjà présent.

Car l'heure est grave et l'avenir du monde plein d'incertitudes. C'est le sauve-qui-peut face à la pandémie. Mais c'est surtout la résurgence des égoïsmes et des barricades. Qui l'eût crû, l'Amérique fermer ses portes à l'Europe, son allié des moments difficiles ? Chacun finit par se cloître, et en ce début de chaos, on pense peu à l'Afrique. Parmi les rares voix qui se soucient de l'Afrique, tonne celle de Jack Ma, fondateur d'Alibaba. « Le monde ne peut pas se permettre les conséquences impensables d'une pandémie de Covid-19 en Afrique », a-t-il dit hier, en annonçant un don de 20.000 kits de test, 100.000 masques et 1.000 combinaisons de protection à chacun des pays du continent.

À voir le chaos qui guette l'Italie et les mesures draconiennes très onéreuses prises par la France, si le Covid-19 prenait pied en Afrique, un scénario apocalyptique serait à craindre. C'est sûr, les infrastructures sanitaires, désavantagées par un sous-investissement pendant que la population continue à croître, ne pourraient pas répondre à une explosion du nombre de malades dont la plupart sont des pauvres. Selon la Banque mondiale, les dépenses de santé par habitant en Afrique subsaharienne s'élevaient à 78 dollars en 2016, très en-deçà de la moyenne mondiale qui est de 1.026 dollars. Le déficit de personnel soignant demeure inquiétant en Afrique. On compte un médecin et dix lits d'hôpital pour 10.000 habitants, selon l'Oms, alors que le ratio recommandé par cette organisation est de sept médecins et 30 lits d'hôpital.

Autant de faiblesses qui font croire que seule la prévention pourra sauver l'Afrique. Au vu de nos réalités, stopper les contaminations n'est pas une mince affaire. Samuel Alizon, chercheur au Centre national de recherches scientifiques (Cnrs, laboratoire des maladies infectieuses) recommande de diviser, par quatre, les interactions sociales pour espérer casser la chaîne de contamination du virus. Pour y parvenir, chacun devra faire preuve de responsabilité, se protéger pour protéger les autres. Ce qui passe aussi par une meilleure surveillance des frontières, d'autant plus que le continent a été et continue d'être contaminé par des cas importés. Les mesures de confinement et l'arrêt de la production n'épargneront surtout pas l'économie mondiale, certains augures lui prédisent une récession, malgré les efforts des banques centrales (baisse des taux, injections de liquidités, facilités de crédit, rachat de dettes, etc. pour rassurer les places boursières en chute libre).

Mais le baromètre de l'économie de la planète a quitté les places boursières, en forte baisse, le seul indicateur étant maintenant l'évolution de la pandémie au quotidien. Les pays africains exportateurs de pétrole tels que le Nigeria, l'Angola devraient faire des réajustements budgétaires difficiles pour faire face à une chute du baril qui avoisine les 30 dollars à cause de la faiblesse de la demande. Dans un entretien avec nos confrères du site lemonde.fr, l'économiste camerounaise Vera Songwé avertit les pays africains quant à un renchérissement des produits importés tels que les médicaments (55 % en provenance d'Europe et 5 % de Chine) et la nourriture (70 % des denrées de base consommés sur le continent sont importés).

Face à une rupture de la chaîne logistique, elle conseille aux pays africains de se constituer, dès maintenant, de stocks. Mais faudrait-il en avoir les moyens. Il en faudra aussi, des moyens, pour sauver le secteur privé, notamment les Pme qui constituent l'essentiel de notre tissu industriel. Elles pourraient se retrouver dans l'impossibilité de rembourser les crédits bancaires, Véra Songwé craint même des difficultés systémiques des banques si personne n'est en mesure de rembourser. Les nombreuses craintes se concrétiseront-elles ? Pour une fois, l'Afrique pourrait tirer son épingle du jeu si elle parvient à éviter le scénario qui secoue le reste du monde. Ce qui nécessite une coordination de la riposte continentale.