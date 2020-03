Afrique: Des industriels se liguent pour déveloper un potential vaccin contre le Covid-19

Pfizer Inc. et BionTech SE ont annoncé qu’elles ont convenu d'une lettre d'intention pour le co-développement et de la distribution (hors Chine) d'un potentiel vaccin coronavirus à base d'ARNm visant à prévenir l'infection Covid-19.

L’information est contenue dans un communiqué daté du 18 mars 2020 et qui est parvenu à la rédaction de allafrica.com.

Ce qui devrait conforter l’Organisation mondiale de la santé (Oms) qui est à la recherche de solution face à cette pandémie qui, à ce jour, a occasionné 8657 décès dans le monde dont 16 en Afrique.

Selon la même source, l’accord consiste le transfert et la collaboration de matériel pour permettre aux parties de commencer immédiatement à travailler ensemble.

Elle rappelle que les objectifs de cette collaboration est d’accélérer le développement d’un programme de vaccination contre l'ARNm, BNT162, qui devrait entrer des essais cliniques d'ici la fin d'Avril 2020.

De l’avis des protagonistes, la progression rapide de cette collaboration repose sur le concept recherche et développement sur lequel repose le compagnonnage Pfizer et BionTech entré en vigueur en 2018 afin de développer des vaccins à base d'ARNm pour la prévention de la grippe COVID 19.

A travers le communiqué, M. Mikael Dolsten, directeur scientifique et président, dans le monde entier Recherche, Développement & Médical , Pfize a declaré: « Nous sommes fiers du fait que notre relation se poursuit avec succès, avec BionTech et donne à nos entreprises la résilience de mobiliser nos ressources collectives avec une rapidité extraordinaire face à ce défi mondial ».

Avant d’ajouter: « Nous croyons qu’avec l’expertise de Pfizer, les capacités réglementaires et commerciales avec la technologie des vaccins ARNm de BionTech, un des leaders de l'industrie, nous renforçons notre engagement à faire tout notre possible pour lutter contre cette escalade en cas de pandémie, le plus rapidement possible. »

Dans la même foulée, Ugur Sahin, co-fondateur et PDG de BionTech estime :« Ceci est une pandémie mondiale, ce qui nécessite un effort global”.