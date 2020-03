Madagascar: Les Malgaches donnent leurs fils à la France

Victor Augagneur, quitte Madagascar en juillet 1910. Les colons et les missionnaires se réjouissent de son départ, certains Malgaches, en revanche, le regrettent. En effet, désireux d'atténuer les effets de la colonisation, « ce gouverneur radical ne parvint pas à s'élever au-dessus des problèmes » (Histoire de Madagascar, 1967).

Ainsi, sa politique scolaire, en particulier, prive les enfants malgaches de l'instruction indispensable à la promotion sociale qu'il souhaite pourtant sincèrement, mais il est anticlérical. Et parce qu'il défend l'intérêt général de la Colonie, il suscite l'opposition de ses concitoyens « dont la rancune tenace l'empêche de retrouver son poste en 1920 ».

Albert Picquié lui succède. Contrairement à celle de son prédécesseur, son administration est sans histoire. Il s'attache surtout « à liquider l'héritage administratif de Gallieni et d'Augagneur ». La relève des militaires se poursuit et est virtuellement terminée en 1914. Le regroupement des cantons en gouvernements administrés par des fonctionnaires malgaches, permet des économies budgétaires. La séparation des Églises et de l'État est adaptée aux réalités de la Grande ile par un « décret d'apaisement ».

En parallèle, des travaux d'urbanisme sont entrepris à Antananarivo et à Antsirabe. Dans la capitale, la conquête des rizières d'Analakely permet de mettre un point final à la réalisation du chemin de fer de la côte Est par la construction de la gare en 1910. « C'est la ville basse qui s'ébauche lorsque la guerre éclate, le 2 août 1914. »

En 1914, en France et dans toute l'Europe, en général tous pensent que la Première guerre mondiale sera courte. Mais on le sait, elle dure plus de quatre ans, jusqu'en novembre 1918. C'est un conflit mondial, comme on le sait, au cours duquel s'affrontent deux blocs de nations qui mettent toutes leurs ressources en œuvre pour vaincre.

« Pour la première fois, la guerre s'étend au-delà de l'Europe : la Turquie et le Japon en 1914, les États-Unis et le Brésil en 1917 sont lancés dans la tourmente. »

Le développement des techniques qui raccourcissent les distances entre les continents et les peuples, jettent tout le poids de leurs empires dans la balance. Ainsi, Madagascar participe à l'effort de guerre française. « La Grande ile connait alors une situation plus difficile et l'administration coloniale devient plus lourde. »

Les combattants malgaches sont nombreux, les morts également : 45 863 Malgaches s'engagent dans l'armée française et 41 355 se battent sur les champs de bataille aux côtés des soldats français. Selon André Dandouau et Georges-Sully Chapus, « la moitié de cet effectif a donné sa vie dans les combats (4 000) ou des suites de blessures et de maladies contractées au service ». Il est à rappeler qu'un bataillon des Chasseurs malgaches, le 12e BCM, se couvre de gloire en juillet 1918, sur le front de Champagne.

À Madagascar, les expéditions vers la Métropole augmentent car la France, lancée dans cette guerre totale, mobilise ses hommes jeunes et produit beaucoup moins. Et il faut nourrir les combattants que la mobilisation arrache à leurs campagnes. Les ravitaillements de vivres (produits agricoles et surtout viande), de cuirs, de produits du sous-sol comme le graphite et le mica, enrichissent les exportateurs. Sur le marché local, les denrées deviennent plus rares et les prix montent. De plus, l'effort d'équipement est à peu près interrompu. La situation monétaire devient mauvaise : l'insuffisance de métal oblige les autorités à émettre des billets de banque dans lesquels les populations n'ont guère confiance. Les nombreuses souscriptions ajoutent encore aux difficultés.

Bref, un malaise se développe alors que la guerre se prolonge. La montée des prix, la difficulté de s'approvisionner sur les marchés intérieurs, sont ressenties par les plus pauvres. « L'augmentation des exportations, au contraire, profite aux planteurs, aux exploitants, aux compagnies. » En même temps, les rapports se tendent entre l'Administration et les colons. L'intérêt général réside dans une politique économique prudente : « On ne peut entièrement sacrifier les consommateurs locaux. Aussi le gouverneur Hubert Augagneur doit-il résister aux exigences des exportateurs.» Des querelles opposent enfin les colons entre eux à propos des situations créées par la mobilisation qui les touche plus ou moins. « Certains aspirent à gérer la colonisation pour échapper à l'Administration. »