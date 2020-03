Madagascar: Bras de fer - Afrique - Madagascar sera présent au Ghana

La commission nationale du bras de fer a organisé une formation pour les techniciens. Un triple champion d'Afrique a partagé pendant une semaine son expertise.

Les techniciens mis sur les rails. Quinze techniciens, coaches et arbitres, ont suivi la formation animée par l'expert camerounais, Julien Boumsong, secrétaire général de la Confédération africaine de bras de fer (African federation of arm- wrestling) du 10 au 16 mars.

Ce dernier est dans sa carrière d'athlète triple champion d'Afrique catégorie des plus de 110kg, bras gauche. La partie théorie s'est tenue au siège du Comité olympique malgache (COM) à Ivandry et la pratique à la salle de sport Lahsah à Ampasamadinika.

«La formation consistait à évaluer le niveau technique et le niveau d'arbitrage. J'ai apporté mon expertise, maintenant ils sont outillés pour pouvoir coacher et arbitrer de la bonne façon... Je leur ai donné un programme d'entraînement qui peut les rendre plus performants », a souligné l'expert. «Quelques uns de ces techniciens et athlètes ont de très bon niveau, connaissant le milieu africain... Ils pourront aller loin et remporter des médailles au championnat d'Afrique », a-t-il poursuivi. Le championnat d'Afrique aura lieu du 1er au 5 juin au Ghana, et les porte-fanions malgaches seront sélectionnés durant le tout premier championnat de Madagascar prévu début mai à Antsirabe.

Bons résultats

«Une telle formation est toujours très importante pour nous. Nous avons déjà eu de bons résultats grâce à l'encadrement d'un expert en haltérophilie et un autre en bodybuilding. Par conséquent, nous avons pu briller aux Jeux des Iles, aux Jeux africains, aux championnats d'Afrique d'haltérophilie et au championnat du monde de bodybuilding », a rappelé le président de la Fédération malgache d'haltérophilie, de musculation et de culturisme, Harinelina Randriamanarivo.

Après les examens d'évaluation, neuf des quinze participants ont reçu leur certificat de participation en tant que coaches lors de la cérémonie de fin de stage ce lundi au siège du COM. Les cinq meilleurs ont été sanctionnés du diplôme d'arbitre dont deux arbitres seniors , Manda Andrianaivoravel, directeur technique national et Abavola Randriamampianina, président de la commission national du bras de fer.

Trois autres sont, pour leur part, diplômés en tant qu'arbitres juniors. Ces derniers peuvent officier lors des matches des 12 à 18 ans.