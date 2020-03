Madagascar: Baccalauréat 2020 - Peu de candidats déposent leurs candidatures

Peu de candidats déposent leurs dossiers de candidature au baccalauréat au niveau de l'Office du baccalauréat actuellement. L'inscription est ouverte depuis le 20 février.

Inscription timide. Peu de candidats déposent leurs dossiers de candidature au baccalauréat au niveau de l'Office du baccalauréat actuellement. D'après Herisolo Razafindraleva, directeur de l'Office du baccalauréat, onze mille soixante- cinq étudiants ont déjà pris les fiches à remplir mais mille cent soixante-quinze seulement ont remis les dossiers au complet cette semaine. Parmi ces candidats, dix mille quatre cent quatre-vingt-dix huit candidats d'écoles et cinq cent soixante-sept candidats libres.

L'inscription est ouverte depuis le 20 février. Pas même la moitié de ceux qui devront passer l'examen national cette année. « Nous estimons plus de soixante-quinze mille candidats au baccalauréat pour Antananarivo. C'est plus que l'année dernière qui était environ à soixante-treize mille candidats », affirme Herisolo Razafindraleva. Les candidats série A2 en sont les plus nombreux à s'inscrire pour le moment. Ils sont cinq mille huit cent treize. Pour les candidats d'écoles, ce sont les établissements qui se chargent de remettre tous les dossiers. Le ministère de l'Enseigne-ment supérieur et de la recherche scientifique est strict à propos de la fin d'inscription.

Aucune dérogation

Aucune dérogation ne sera admise pour un dépôt de candidature au delà de la date prescrite. « Il n'est plus possible s'inscrire au-delà de cette date. C'est la disposition du ministère pour bien organiser le baccalauréat de cette année. Après l'inscription, on procède à l'enregistrement de tous les noms des candidats dans une base de données. C'est après que nous répartirons les candidats dans les salles d'examen. Les commandes de copie du sujet dépendent du nombre de candidats. Les nouveaux dépôts de candidature au-delà de la date prescrite chamboulera ainsi notre travail», explique le directeur de l'Office du baccalauréat. La date limite du dépôt de dossier est le 30 avril. L'examen est prévu se dérouler du 17 au 21 août pour l'enseignement général et du 17 au 27 août pour le baccalauréat technique.