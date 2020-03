Madagascar: Basketball - Dream Team rêve de jouer en N1A

Le club DTSC participera cette année à cinq championnats nationaux. Le plus proche sera le sommet N1B à Sambava.

Bientôt la rentrée. Créé en 2010, Dream Team Sporting club (DTSC), un des plus grands clubs formateurs des jeunes du pays, veut marquer cette année ses dix ans d'existence par son ascension en N1A.

DTSC compte actuellement cent cinquante joueurs licenciés de catégories U12, U14, U16, U18, U20 et N1B. Cinq entraineurs assurent leur encadrement. «Notre objectif majeur est d'accéder cette saison en N1A, rester compétitif dans toutes les catégories et résister aux problèmes des clubs privés dont particulièrement en matière financière », indique le fondateur et premier responsable technique du club, Bayard Razafindralambo.

Parmi les principaux projets à réaliser pour la saison 2020 est la participation à cinq championnats nationaux. Le plus proche sera le sommet national N1B qui se tiendra à Sambava dans la ligue de Sava du 25 avril au 3 mai. Le club évolue depuis presque dix ans dans la catégorie N1B et ambitionne cette année d'intégrer le top 3 pour obtenir le ticket pour pouvoir jouer dans la cour des grands l'an prochain, la catégorie phare.

Colossale

Dream Team disputera également les championnats de Madagascar jeunes qui seront comme chaque année décentralisés.

Les sommets nationaux des U14 auront lieu à Toamasina du 15 au 23 août, les U16 se tiendront, pour leur part, à Moramanga du 29 août au 6 septembre, les U18 à Antsirabe du 26 septembre au 4 octobre et les U20 à Mahajanga du 15 au 23 août. En fait, un déplacement coute entre 5 295 000 ariary et 15 935 000 ariary selon les estimations des dirigeants du club.

Et pour la saison entière, le coût total de ces déplacements avec l'hébergement, la restauration, les rafraîchissements, ... s'élève à une somme colossale de 38 435 000 ariary, alors qu'un club privé comme Dream Team n'arrivera jamais à les réaliser sans l'appui des partenaires qu'il en sollicite en permanence. Dans son palmarès, DTSC est détenteur d'au moins quatre titres nationaux en 2018. Il est sacré champion de Madagascar U20, U18, U14 et 3×3 Fiba Afrique U18, en outre du titre de champion d'Analamanga N1B. En 2013 et en 2016, ses U16 garçons avaient ravi le titre de champion national et le premier titre national N1B date de 2010.

Mais deux ans plus tard, le club avait été relégué en N1B, jusqu'à présent. Dream Team compte rectifier ses tirs cette saison et ambitionne de se propulser en catégorie supérieure.