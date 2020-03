Tunisie: Eviter les voyages mortels

Parmi les secteurs les plus exposés à la circulation du coronavirus en Tunisie, il y a le transport en commun. Pourtant, ce secteur vital à l'économie nationale n'a pas fait l'objet d'une mesure spécifique, ni de la part du chef du gouvernement, ni du Chef de l'Etat.

Cependant, il transporte quotidiennement des milliers de personnes dans des conditions d'encombrement et de promiscuité connues et reconnues. C'est ce qui a poussé la Fédération générale du transport à dénoncer « la faiblesse des mesures prises en faveur de ses adhérents et l'absence de moyens de prévention contre le nouveau coronavirus ».

Et même si les autorités assurent que la situation est encore sous contrôle, le nombre de Tunisiens atteints du Covid-19 continue d'augmenter et il est impossible de documenter les cas porteurs du virus dans les rames de métro, trains et bus. En effet, la désinfection par vaporisation en cours de déploiement sur l'ensemble des réseaux du transport en commun ne cible principalement que les bactéries et les moisissures plutôt que les virus. Cette mesure, perçue comme une précaution raisonnable pour désinfecter quotidiennement les moyens de transport, n'est pas à même de freiner la propagation du virus si une personne infectée voyage dans l'un de ces véhicules en général bondés. Ce genre de situation déplorable pourrait se produire et se reproduire, au grand dam des usagers sains, tant que le virus continue à se propager. Ses conséquences seraient immédiates sur le personnel et les voyageurs. Il est à noter que les rampes et autres points de contact réguliers dans les stations de bus et métro font l'objet d'un nettoyage quotidien selon les directives du plan d'action du ministère de la Santé qui a pourtant décrit le risque de contracter le virus comme fort.

Pour le moment, tant que des consignes de confinement général n'ont pas été données, les usagers devraient respecter les protocoles d'hygiène recommandés et compter sur leurs propres mesures de protection en limitant leurs déplacements et en observant, en cas de nécessité, les mesures individuelles telles que se laver les mains régulièrement et se couvrir la bouche pour éviter une contamination par la toux et les éternuements. C'est que la protection la plus efficace contre le virus, c'est d'éviter les voyages mortels.