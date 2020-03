Congo-Kinshasa: En ce mois de mars dédié à la femme - Carine Ilunga Mutatshi dans la bataille pour la revalorisation de la femme congolaise

L'édition 2020 de la Journée internationale des femmes, célébrée le 8 mars, a eu pour thème «Je suis de la Génération Egalité : Levez-vous pour les droits des femmes ». Ce thème coïncide avec la nouvelle campagne pluri générationnelle d'ONU Femmes, Génération Egalité, qui marque le 25ème anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing.

En RD Congo, le thème retenu est : «Congolaises et Congolais, levons-nous pour défendre les droits des femmes ». Femme battante, star du cinéma congolais et actrice politique, Carine Ilunga Mutatshi s'est inscrit dans ce combat en vue de la revalorisation de la femme congolaise et pour que sa mère patrie, la RDC, redevienne un pays plus beau qu'avant.

En marge de ce mois de mars 2020 dédiée à la femme, la jeune cinéaste, alias Maman Sociale, s'est exprimée à cœur ouvert en ces termes : «J'aimerais bien que ce mois de mars où le monde décida d'honorer la femme soit un rappel pour tous qu'une femme n'est pas un objet de plaisir. En revanche, la femme est un trésor qui peut rendre heureuse ou malheureuse. Mais je souhaite que les femmes soient des trésors de bonheur pour notre pays. La femme est capable de construire et contribuer au développement de toute une nation. Je lance un vibrant appel aux femmes de s'unir pour un Congo meilleur ».

Dans la mémoire collective des Congolais restera à jamais graver les atrocités vécues dans leur chair par des nombreuses. L'histoire de ce grand pays nous renseigne qu'environ 800 vaillantes et braves femmes de trois localités du Sud-Kivu, Kasika, Mwenga et Makobola, rappelons-le, avaient été enterrés vivantes, le 30 décembre 1998. Leur tort a été celui d'avoir refusé de révéler aux envahisseurs, les lieux où se cachaient leurs fils, frères et maris qui défendaient le pays. Un acte odieux, ignoble et innommable dont les auteurs courent toujours et circulent en toute liberté, sans être inquiété quelque part. Elles n'avaient que leur province, le Sud-Kivu, pour commémorer leurs martyrs, le 30 décembre dernier. A se demander, où sont passées les femmes congolaises, elles qui ont souffert dans leur chair ?

Quant à Carine Ilunga, elle se dit déterminé à ne jamais trahir la mémoire de ces femmes martyrisées. Elle ne ménage aucun effort pour sensibiliser sur ces monstrueuses atrocités subies par les femmes, particulièrement dans la partie Est de la RD Congo.

Cependant, il y a lieu de nuancer, de relativiser. Comme l'écrit Roland Kayembe, le préfacier du livre «Autopsie des violences sexuelles», il sied de rappeler que les violences sexuelles ne sont pas une invention congolaise, si bien que certaines langues, avec la bénédiction des médias internationaux, ont qualifié la RDC de «capitale mondiale du viol». L'auteur de ce livre fort captivant démontre que ce fléau s'est développé à grande échelle sur l'échiquier mondial depuis plusieurs décennies et qu'il trouve son existence dans des intérêts socio-économiques et politiques, généralement très complexes. «Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Russes, les Américains, les Allemands et les Japonais se livrèrent au viol. Ainsi, lors du débarquement des soldats alliés en Europe de nombreuses plaintes ont été portées sans grands résultats contre les soldats américains (qui ne faisaient aucune différence entre populations libérées ou occupées) par des femmes Françaises. L'historien américain J. Robert Tilly dans son ouvrage «La face cachée des Gis» rapporte que plus de 17000 viols ont été commis par les Gis au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Pendant la chute du IIIème Reich en 1945, le nombre de femmes Allemandes violées par l'armée Russe a été estimé à 2 millions.

Qui est Carine Ilunga Mutatshi ?

Carine Ilunga Mutatshi est issue de l'union entre M. Roger Ilunga Mutatshi et Mme Léonie Kabudji Kuminga. Cette belle créature a vu le jour un certain 6 juin 1984 dans la ville de Kolwezi. Cette jeune femme dynamique Carine a mené pratiquement une «vie de reine» dans sa grande famille qui tire ses origines de l'espace kasaïen. De bonnes affaires de papa Roger Ilunga ont fait sillonner ses enfants dans une bonne partie du territoire congolais, de Lubumbashi à Mbuji-Mayi en passant par Kolwezi, Kinshasa, Goma, etc.

Au plan scolaire, Carine Ilunga a fait ses premiers pas à l'école maternelle Ukweli à Kolwezi, dans l'actuelle province du Lualaba. Au rythme des déplacements familiaux, elle est passée par l'école Belge, Joyeux Liron, Complexe Scolaire Imani et Arc-en-ciel pour les études primaires. C'est à l'école Bon Berger qu'elle effectua ses études secondaires avant de suivre une formation en Communication à l'Université de Lubumbashi. Puis, en Marketing à l'Institut Supérieur du Commerce (ISC) à Kinshasa la capitale.

Le cinéma a toujours été une passion, un rêve d'enfant, pour Carine Ilunga Mutatshi. Ses formateurs à l'école avaient déjà décelé en elle, le talent et des aptitudes pour le septième art. Arrivée dans la capitale congolaise, cette jeune actrice a bénéficié du soutien et des encouragements des sieurs Elvis, John, du producteur Balufu, de son manager James, médecin Moka. Ce dernier a même exhorté l'actrice en herbe à se rendre au Sénégal en vue de découvrir d'autres réalités du monde cinématographique.

Encouragée par quelques proches, Carine Ilunga est allée perfectionner l'art du cinéma au pays de Léopold S. Senghor, la République du Sénégal. Histoire de fructifier un don naturel reçu de Dieu à qui elle a voué, d'ailleurs, sa vie.

A ce jour, cette digne fille de la République démocratique du Congo a joué, avec maestria, des rôles prépondérants dans des films, tels que «Les Amazones», «Rosie et Rosiane», «Au nom de l'Amour», «L'Amour à 200 mètres», «Pascaline», etc. Carine excelle également, comme figure de proue, dans les spots publicitaires de certains produits locaux tels qu'Orange, Swisstar, ... Pendant un temps, elle a aussi presté au sein du groupe CINARC du comédien Caleb Tukebana.

La jeune cinéaste a, néanmoins, déploré le fait que, particulièrement en RDC, certaines filles ou femmes ont choisi de se lancer dans le monde du cinéma pour séduire et attirer des hommes. Or, «le cinéma ne doit nullement être un canal pour se prostituer», a-t-elle martelé. Carine Ilunga Mutatshi est aussi une femme politique. «Maman Sociale» est l'une des candidates malheureuses aux législatives nationales de décembre 2018.

Cette femme de cœur s'illustre aussi à travers des œuvres caritatives. Pendant les dernières festivités de Noël, elle a posé des actes de charité dans un orphelinat de Kintambo. Elle envisage aussi aider les églises car elle s'est vouée à Dieu dès le bas-âge. C'est de ce genre de femme vertueuse et entreprenante dont la RDC a grandement besoin pour son essor.