Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi face à l'émiettement de l'UDPS

Les positions se radicalisent au jour le jour entre les camps antagonistes qui s'affrontent à l'UDPS. Peter Kazadi, Jacquemin Shabani, Paul Tshilumbu et leurs sympathisants réunis au sein d'une structure dénommée "Collectif Sauvons l'UDPS" font face à celui du duo Jean-Marc Kabund-Augustin Kabuya dans une interprétation des textes et des statuts de l'UDPS que les seconds violeraient, selon le premier groupe.

La confrontation est en passe de solliciter l'arbitrage de la justice, en dépit de nombreuses médiations et appels au dialogue dont celui de Kitenge Yesu, un proche collaborateur de Félix Tshisekedi.

Le président de la République, de surcroît président de l'UDPS en congé, se trouve au centre de la polémique en passe de dégénérer. Pour la raison qu'il est l'initiateur de la décision à l'origine du conflit : l'élévation du secrétaire général Jean-Marc Kabund à la fonction de président intérimaire revêtu, selon ce dernier, de toutes les prérogatives. Décision qui a déterminé ce dernier à nommer à son tour un secrétaire général en la personne d'Augustin Kabuya. Dans cet imbroglio nappé d'un juridisme propre à l'UDPS, le parti n'est pas à l'abri d'un émiettement qui a abouti à l'existence de quatre partis politiques dénommés UDPS et qui se réclament de la légitimité puisée dans les textes originels.

Mis à part l'UDPS/Tshisekedi, l'UDPS/Kibassa, l'UDPS/Le Peuple de Valentin Mubake et l'UDPS de Bruno Tshibala, une constellation de groupuscules se targuent de détenir la légalité. S'y recrutent des anciens co-fondateurs et cadres déçus de la dérive tribale caractérisée par la concentration des décisions entre les mains d'une seule et même personne, après la déliquescence programmée du Collège des Fondateurs.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le décor est planté pour une énième scission du parti d'Etienne Tshisekedi. Au cours de sa longue histoire (40 ans en 2022), l'UDPS a connu bien des hauts et des bas. Des turbulences qui ont emporté, au fil des années, la plupart de ses fondateurs, et certainement les meilleurs d'entre eux. L'UDPS de 2020 n'a rien en commun avec l'époque glorieuse des Marcel Lihau, Frédéric Kibassa Maliba, Ngalula Pandanjila, Kyungu wa Kumwanza, Lusanga Ngiele et autres Mbwankiem Nyaroliem...