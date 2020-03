Congo-Kinshasa: IFASIC - L'ACIDH mobilise les femmes pour l'égalité des sexes

Dans le cadre des activités liées au mois dédié à la femme, l'ONG l'Action contre l'impunité pour les Droits Humains (ACIDH) a organisé, mardi 17 mars dernier, à l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication (IFASIC) une conférence autour de l'importance de la journée internationale de la Femme, son originalité.

Au cours de cette séance, il a été question d'exhorter les femmes à faire le point sur les différentes réalisations dans la lutte de l'égalité des sexes en République Démocratique du Congo.

Cette Organisation non-gouvernementale de lutte contre l'impunité liée à la violation des droits humains a porté à bon port ces assises. Le débat était effectivement centré sur l'égalité des sexes éclatée en deux aspects, à savoir : l'aspect juridique ou légal et sur le plan opérationnel.

Légalement, l'ACIDH a fait savoir que l'égalité des sexes et des chances entre l'homme et la femme est consacrée dans différentes lois tant au niveau national, régional qu'international. Elle est garantie sur le plan national préalablement par la Constitution de RD. Congo, ensuite, dans la loi no 15/013 du 1er aout 2015 portant modalités d'application des droits de la femme et de la parité. Et enfin, dans la loi no 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant le code de la famille.

S'agissant de l'aspect opérationnel, l'ACIDH a reconnu qu'il y avait un grand défi à relever dans l'application de cette égalité. Et pour ce faire, il a préconisé de multiplier les sensibilisations sur les droits de la femme ; vulgariser les textes légaux ci-haut énumérés qui promeuvent l'égalité de tous ; mener sans arrêt des plaidoyers auprès des autorités politico-administratifs et judiciaires, en vue de promouvoir le droit à l'égalité de tous et de droits de la femme ; encourager les femmes à revendiquer cette égalité et à s'engager davantage dans tous les domaines de la vie ; éduquer les femmes et les hommes à l'égalité de tous et à éradiquer les coutumes négatives à la promotion de l'égalité de tous.

A noter que l'Action contre l'impunité pour les droits humains (ACIDH) est une organisation non gouvernementale des droits humains créée le 15 janvier 2004, qui a pour objet, à long terme, « mettre fin à l'impunité des violences des droits humains », à moyen terme, « influencer la réforme des institutions judiciaires en RDC en vue d'une meilleure protection des droits humains, et à court terme, influencer l'opinion publique aux fins d'obtenir des responsables politiques et judiciaires la répression de toute atteinte aux droits humains. Elle a son siège à Lubumbashi avec trois bureaux de représentation notamment, à Kinshasa, dans le Maniema et à Mbuji-Mayi dans le Kasaï Oriental.