Cote d'Ivoire: Fiorentina (Série A d'Italie) - Christian Kouamé poursuit sa rééducation

Passé de Genoa à la Fiorentina lors du dernier mercato d'hiver, Christian Kouamé, l'attaquant ivoirien, attend toujours de livrer ses premières minutes sous les couleurs de la Viola. Gravement blessé au genou lors de la Can U23 en Égypte, il a subi une opération qui l'a éloigné des stades pendant plusieurs mois.

L'international espoir ivoirien espère toutefois reprendre la compétition avant la fin de la saison en Italie. Une saison qui pourrait bien s'allonger ou même s'arrêter face à la menace du coronavirus qui a conduit à l'arrêt de toutes les compétitions à travers le monde. « Je m'entraîne avec mon fils sur le balcon de la maison. Je poursuis ma rééducation, j'ai un programme personnalisé », a indiqué le joueur dans un entretien publié sur le site de la Fiorentina.

Cette sortie médiatique a permis à Christian Kouamé de revenir également sur son transfert avorté à Crystal Palace et son choix pour la Fiorentina. « Ce n'était pas mon destin d'aller au Crystal Palace. Pendant la période de Noël, ma compagne et moi sommes allés à Florence et elle m'a dit qu'elle voulait rester dans cette ville.

C'est le destin, car un mois plus tard, je suis devenu un joueur de la Fiorentina. Je suis heureux. Quand je suis arrivé le premier jour, j'ai vu des compagnons enthousiastes. Le troisième jour, je me suis entraîné seul. J'ai vu Franck Ribéry. Je n'y croyais pas ... Avant l'arrêt des compétitions, j'ai vu son dernier match avec le Bayern. Je lui ai dit ceci : c'est un honneur et je ne crois toujours pas que je jouerai avec toi », a expliqué l'international espoir ivoirien